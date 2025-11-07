Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe maçında 'Türklerle savaşmak gerekir' pankartı için Plzen'den şok savunma

Fenerbahçe maçında 'Türklerle savaşmak gerekir' pankartı için Plzen'den şok savunma

08:207/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe maçında olay olan pankart için Viktoria Plzen'den açıklama geldi
Fenerbahçe maçında olay olan pankart için Viktoria Plzen'den açıklama geldi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçta, Çek taraftarların açtığı bir pankart büyük tartışma yarattı. Kale arkasında yer alan "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı, Türk futbolseverlerin sosyal medyada yoğun tepkisine neden oldu. Yaşananların ardından Viktoria Plzen kulübü, resmi bir açıklama yaparak duruma açıklık getirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekip taraftarlarının açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı olay olmuştu. Viktoria Plzen cephesi maç sonrası söz konusu pankartla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maçta Çekya ekibinin taraftarlarının kale arkasında açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.


Birçok Türk futbolsever sosyal medyada söz konusu pankarta tepki gösterdi. Viktoria Plzen kanadı ise maçın ardından bu pankarta açıklık getirdi.

'SAVAŞ ANLAMI İÇERMİYOR'

Kulübün medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, "Türklerle savaşmak gerekir" pankartıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum."



#Fenerbahçe
#Viktoria Plzen
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri