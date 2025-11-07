Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa’da 3 temsilcimizden 7 puan: UEFA Ülke Puanı’na dev katkı: İşte güncel son durum…

Avrupa’da 3 temsilcimizden 7 puan: UEFA Ülke Puanı’na dev katkı: İşte güncel son durum…

07:507/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA ülke puanında son durum: Samsunspor ve Fenerbahçe'nin maçları sonrası güncel sıralama
UEFA ülke puanında son durum: Samsunspor ve Fenerbahçe'nin maçları sonrası güncel sıralama

Temsilcilerimiz Avrupa kupalarındaki 4. hafta maçlarını başarılı sonuçlarla tamamlayarak UEFA Ülke Puanı’na önemli katkılar sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yenerek 13 sene sonraki serisini sürdürmesi, Konferans Ligi'nde ise Samsunspor'un Hamrun'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselmesi büyük sevinç yarattı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönmesi de puan hanesine katkı sağladı. Peki, UEFA ülke puanında sıralama değişti mi, son durum ne? İşte sorunun cevabı.

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor haftayı kayıpsız tamamladı. 2 galibiyet 1 beraberlik aldığımız haftanın ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye UEFA Ülke Puanı sıralamasında ne durumda, puanı kaç? İşte detaylar.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve ilk 24'e kalma şansını arttırdı.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor ise evinde Hamrun'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlıların gollerini Holse, Emre ve Marius attı. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi.


UEFA ülke puanında sıralama değişti mi, son durum ne?

İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:

6. Hollanda - 64.200

7. Portekiz - 60.667

8. Belçika - 56.950

9. TÜRKİYE - 47.000

10. Çekya - 43.100

11. Yunanistan - 40.313

12. Polonya - 39.125



#UEFA ülke puanı sıralaması
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri