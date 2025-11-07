Temsilcilerimiz Avrupa kupalarındaki 4. hafta maçlarını başarılı sonuçlarla tamamlayarak UEFA Ülke Puanı’na önemli katkılar sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yenerek 13 sene sonraki serisini sürdürmesi, Konferans Ligi'nde ise Samsunspor'un Hamrun'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselmesi büyük sevinç yarattı. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönmesi de puan hanesine katkı sağladı. Peki, UEFA ülke puanında sıralama değişti mi, son durum ne? İşte sorunun cevabı.
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor haftayı kayıpsız tamamladı. 2 galibiyet 1 beraberlik aldığımız haftanın ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye UEFA Ülke Puanı sıralamasında ne durumda, puanı kaç? İşte detaylar.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve ilk 24'e kalma şansını arttırdı.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor ise evinde Hamrun'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlıların gollerini Holse, Emre ve Marius attı. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi.
UEFA ülke puanında sıralama değişti mi, son durum ne?
İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:
6. Hollanda - 64.200
7. Portekiz - 60.667
8. Belçika - 56.950
10. Çekya - 43.100
11. Yunanistan - 40.313
12. Polonya - 39.125