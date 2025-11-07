Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor haftayı kayıpsız tamamladı. 2 galibiyet 1 beraberlik aldığımız haftanın ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye UEFA Ülke Puanı sıralamasında ne durumda, puanı kaç? İşte detaylar.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve ilk 24'e kalma şansını arttırdı.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor ise evinde Hamrun'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlıların gollerini Holse, Emre ve Marius attı. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi.





UEFA ülke puanında sıralama değişti mi, son durum ne?

İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:

6. Hollanda - 64.200

7. Portekiz - 60.667

8. Belçika - 56.950

9. TÜRKİYE - 47.000

10. Çekya - 43.100

11. Yunanistan - 40.313

12. Polonya - 39.125







