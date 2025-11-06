Viktoria Plzen - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Doosan Arena'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hollandalı hakem Lindhout düdük çalacak.
Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de eksik futbolcu bulunmuyor. UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.