Fenerbahçeli taraftarlar yıldız oyuncuya tepkili: "Şu adamı kovun artık"

Fenerbahçeli taraftarlar yıldız oyuncuya tepkili: "Şu adamı kovun artık"

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. İlk yarının sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar yıldız ismi topa tuttu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Sarı-lacivertlilerin pozisyon bulmakta zorlandığı devrede taraftarlar oynanan oyundan ve sergilenen performanstan memnun değil.


40'ıncı dakikada mutlak gol pozisyonunu değerlendiremeyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



Son haftalarda sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken En-Nesyri ilk yarıdaki kötü oyunuyla bir kez daha sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı.


İşte Fenerbahçe taraftarlarının En-Nesyri yorumları;



