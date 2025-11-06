UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. İlk yarının sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar yıldız ismi topa tuttu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin pozisyon bulmakta zorlandığı devrede taraftarlar oynanan oyundan ve sergilenen performanstan memnun değil.
40'ıncı dakikada mutlak gol pozisyonunu değerlendiremeyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Son haftalarda sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken En-Nesyri ilk yarıdaki kötü oyunuyla bir kez daha sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı.