Sarı-lacivertlilerin pozisyon bulmakta zorlandığı devrede taraftarlar oynanan oyundan ve sergilenen performanstan memnun değil.

#UEL l Temsilcimiz Fenerbahçe, En-Nesyri ile gole çok yaklaştı. pic.twitter.com/y1T9hBGFc9

Son haftalarda sergilediği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken En-Nesyri ilk yarıdaki kötü oyunuyla bir kez daha sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı.