Plzen'de olay karar: VAR bile hakemi kararından döndüremedi

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının son dakikasına Hollandalı hakem Lindhout tarafından verilen karar damga vurdu. Temsilcimizde John Duran'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'da izlemeye giden Lindhout, kararını değiştirmedi ve skora etki etti.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Doosan Arena'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleye Hollandalı hakem Lindhout'un uzatma dakikalarında verdiği karar damga vurdu.
90+5. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında John Duran'ın şortu rakibi tarafından çekildi. Bu müdahalenin ardından Kolombiyalı forvet oyuncusu ceza sahası içerisinde yerde kaldı.
Sarı-lacivertli futbolcuların yoğun itirazların ardından hakem Lindhout'a VAR'dan tavsiye geldi. Bariz bir şekilde çekmenin görüldüğü pozisyonu izleyen Hollandalı, kararını değiştirmedi ve oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.