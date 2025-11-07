Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Plzen'de olay karar: VAR bile hakemi kararından döndüremedi

Plzen'de olay karar: VAR bile hakemi kararından döndüremedi

01:107/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
John Duran'ın şortundan çekildiği an.
John Duran'ın şortundan çekildiği an.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının son dakikasına Hollandalı hakem Lindhout tarafından verilen karar damga vurdu. Temsilcimizde John Duran'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu VAR'da izlemeye giden Lindhout, kararını değiştirmedi ve skora etki etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi.


Doosan Arena'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadeleye Hollandalı hakem Lindhout'un uzatma dakikalarında verdiği karar damga vurdu.


90+5. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında John Duran'ın şortu rakibi tarafından çekildi. Bu müdahalenin ardından Kolombiyalı forvet oyuncusu ceza sahası içerisinde yerde kaldı.


Sarı-lacivertli futbolcuların yoğun itirazların ardından hakem Lindhout'a VAR'dan tavsiye geldi. Bariz bir şekilde çekmenin görüldüğü pozisyonu izleyen Hollandalı, kararını değiştirmedi ve oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.


İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon;




#Fenerbahçe
#Viktoria Plzen
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7 Kasım 2025 Cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma namazı saat kaçta? Diyanet cuma namazı vakitleri