Viktoria Plzen'den Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken koreografi

Viktoria Plzen taraftarlarının maç öncesi yaptığı koreografi.
Viktoria Plzen tribünleri, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi yaptıkları koreografiyle dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu.
Bu mücadele öncesi Victoria Plzen taraftarları kale arkasında yer alan tribünde koreografi yaptı.
Plzen tribünleri ‘Türklerle savaş olmalı’ yazılı pankart ile takımlarına destek oldular.
#Viktoria Plzen
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi