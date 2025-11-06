Victor Osimhen'in hat-trick'i Hollanda manşetlerinde: ‘Ajax’ı tek başına bitirdi’

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi, Hollanda basınında gündem oldu. Ülke basını, hem skorun büyüklüğüne hem de Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki "en kötü performansı" olarak nitelendirilen oyununa sert tepki gösterdi.
Hollanda basını, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçı konuşuyor. Ülke basınında birçok gazete, Ajax'ın performansını sert bir dille eleştirirken, Victor Osimhen'den övgüyle bahsedildi.
İşte Hollanda basınında Ajax-Galatasaray maçının yankıları...
RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.
Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.
ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.
Voetbal Primeur: Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı.
Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.
NU: Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı.
NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.
AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı.
De Telegraaf: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdam ekibini ezdi. Osimhenli Galatasaray, Ajax'ı bataklığa daha çok itti.