Victor Osimhen'in hat-trick'i Hollanda manşetlerinde: ‘Ajax’ı tek başına bitirdi’

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi, Hollanda basınında gündem oldu. Ülke basını, hem skorun büyüklüğüne hem de Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki "en kötü performansı" olarak nitelendirilen oyununa sert tepki gösterdi.

1 /10 Hollanda basını, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçı konuşuyor. Ülke basınında birçok gazete, Ajax'ın performansını sert bir dille eleştirirken, Victor Osimhen'den övgüyle bahsedildi.





2 /10 İşte Hollanda basınında Ajax-Galatasaray maçının yankıları...

RTL: Osimhen, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir hayal kırıklığına uğrattı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü performansı gösteren takım olmaya devam ediyor.

3 /10 Voetbalzone: Victor Osimhen, kusursuz bir üçlemeyle Ajax'ı bizzat katletti. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Amsterdam ekibi ise sadece iki zayıf şut atabildi.





4 /10 ESPN: Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız üç golle Amsterdamlıları yasa boğdu. Osimhen hat trick yaptı ve Ajax yine çok acı bir akşam yaşadı.





5 /10 Voetbal Primeur: Ajax, Osimhen'in üç golüyle Galatasaray'a karşı ağır bir yenilgi aldı.





6 /10 Sport Nieuws: Ajax, Galatasaray karşısında yaşadığı dramın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yine rezil oldu. Tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki oyuncular umutsuzdu. Bu, kulüp için korkunç bir sonuç.





7 /10 NU: Şampiyonlar Ligi'ne hiç bu kadar kötü başlamamış Ajax için acı verici bir akşamdı.





8 /10 NOS: Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a da yenildi. Bu yenilgi, Amsterdamlılar için üst üste yedinci Avrupa yenilgisi oldu. Galatasaray, Amsterdam'da uzun zamandır görülmemiş bir kalite gösterisi sergiledi.





9 /10 AD: Galatasaray, Amsterdam'da devre arasından sonra sert vurdu. Galatasaray karşısında neredeyse bir saat direnen Ajax, fenomen Victor Osimhen'in çabaları sayesinde üç golle yenilmekten kurtulamadı.



