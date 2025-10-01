Yeni Şafak
Fenerbahçe Nice maçına hazır

17:161/10/2025, Çarşamba
AA
Kerem Aktürkoğlu da çalışmalarda yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu da çalışmalarda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Fransa'nın Nice takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın katılmadığı antrenman 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Ardından futbolcular 3 hücum 2 savunma olacak şekilde dar alanda çift kale çalışma gerçekleştirdi.


İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.


Antrenmanı, yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.





#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi
#Nice
