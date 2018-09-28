Fenerbahçe Oğuz Kağan'a 5 yıllık sözleşme

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Manchester City'den teklif aldığı belirtilen Oğuz Kağan Güçtekin, altyapısında forma giydiği Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sezon başında Manchester City'nin izlediği açıklanan futbolcuyla ilgili sarı lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. İşte Yıldırım'ın Oğuz'la ilgili söyledikleri;
Altyapıdan çıkan oyuncumuz Oğuz Kaan Güçtekin için Manchester City, 5 milyon euro teklif etti. Satmadık. Bu sezon ilk 11'de oynarsa kimse şaşırmasın. 8 numara falan da oynuyormuş.
Oğuz Kağan Güçtekin için bilinmesi gerekenler;
- Kariyeri boyunca 18 gol atan Oğuz Kağan Güçtekin U21 Ligi'nde forma giyiyor.
- U17 Mİlli Takım formasıyla 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda oynayan defansif orta saha, oyun kurucu pozisyonunda forma giyebiliyor.
- 2014 ve 2017 yıllarında milli formayı terleten Oğuz Kağan altyapı kariyerinde Fenerbahçe'den başka bir takımda forma giymedi.
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Manchester City'den teklif aldığı açıklanan genç oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/Z093AVDkoX
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Manchester City'den teklif aldığı açıklanan genç oyuncu Oğuz Kağan Güçtekin, Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/Z093AVDkoX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Eylül 2018
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