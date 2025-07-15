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Fenerbahçe Portekiz kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Fenerbahçe Portekiz kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

09:3815/07/2025, Salı
AA
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Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ilk antrenmanını yaptı

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz kampındaki ilk çalışmasını yaptı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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