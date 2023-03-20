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Spor

Fenerbahçe sakat oyuncuların durumları hakkında açıklama yaptı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan futbolculardan Joshua King’de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwalde’de aşil tendinopatisi ve Enner Valencia’da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
14:02 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Enner Valencia, Jayden Oosterwolde, Joshua King

Enner Valencia, Jayden Oosterwolde, Joshua King

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan futbolcuların durumu hakkında açıklama yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirildi.


Enner Valencia'nın yeniden değerlendirilmesinin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı. Tedavisine başlanan futbolcuların durumuyla ilgili detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi verileceği kaydedildi.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir; Joshua King Hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwalde Aşil tendinopatisi, Enner Valencia Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır). Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."




#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Jayden Oosterwolde
#Joshua King
14 dakika önce
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