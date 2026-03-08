Fenerbahçe - Samsunspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. VAR'da Buğra Taşkınsoy görev alacak.
Zirvenin maç eksiğiyle 7 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan üç puanla ayrılarak farkı kapatmak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.