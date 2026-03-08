Yeni Şafak
Fenerbahçe - Samsunspor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:108/03/2026, Pazar
Ligin ilk devresinde oynanan maçtan kare.
Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. VAR'da Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Zirvenin maç eksiğiyle 7 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan üç puanla ayrılarak farkı kapatmak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Cherif, Kerem.
Samsunspor:
Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou,

Ntcham, Holse, Elayis Tavşan, Ndiaye.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

