ÖZET | Fenerbahçe-Sivasspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, DG Sivsaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 55. dakikada Valencia’nın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ferdi, İrfan Can’la verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerine ortaladı. Müsait pozisyondaki Crespo’nun kafa vuruşunda kaleci Ali topu kontrol etti.

21. dakikada Alioski’ye yapılan faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can geçti. Bu futbolcunun ceza yayından direkt kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Ziya’nın soldan yaptığı ortada penaltı noktasına hareketlenen Erdoğan çok sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

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İkinci yarının henüz başında 48. dakikada, Michy Batshuayi, Ziya Erdal'a müdahalesi sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Fenerbahçe'de Alioski, 52. dakikada ceza sahası içerisinde Robin Yalçın'ın hamlesiyle yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 54. dakikada topun başına geçen Enner Valencia, takımını 1-0 öne geçirdi.

Eksik kaldıktan sonra takım boyunu iyice kısaltan ve oyunu dar alanda oynamaya çalışan Fenerbahçe'ye karşı Sivasspor ise üç değişiklik birden yaparak, sarı-lacivertlilerin hatlar arası bağlantısını koparmaya çalıştı. Her iki takımda orta sahayı hızlı geçerken, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi.

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Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.