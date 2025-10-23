Fenerbahçe - Stuttgart maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Stuttgart'la karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin 3 puanı bulunuyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan üçüncü hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlıyor. TRT 1'den canlı yayınlanan maçı haberimizden takip edebilirsiniz...
Fenerbahçe - Stuttgart maçı 11'leri
Fenerbahçe'de 4 eksik
Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın bu maçta forma giymesi zor. Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.