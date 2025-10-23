Fenerbahçe - Stuttgart maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın bu maçta forma giymesi zor. Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.