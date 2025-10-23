Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Stuttgart maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

Fenerbahçe - Stuttgart maçı CANLI İZLE - CANLI SKOR

18:4023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, son olarak Avrupa Ligi'nde Nice'i konuk etmişti.
Fenerbahçe, son olarak Avrupa Ligi'nde Nice'i konuk etmişti.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Stuttgart'la karşılaşıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin 3 puanı bulunuyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan üçüncü hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlıyor. TRT 1'den canlı yayınlanan maçı haberimizden takip edebilirsiniz...


Fenerbahçe - Stuttgart maçı 11'leri


Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.
Stuttgart:
Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.


Fenerbahçe'de 4 eksik


Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın bu maçta forma giymesi zor. Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.


#Fenerbahçe
#Stuttgart
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2025 günün maç programı