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Fenerbahçe taraftarını şoke eden atama

Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'de CSKA Moskova'yı ağırlayacağı mücadelede Berlin'deki finalin olay hakemi Damir Javor da görev yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Damir Javor, bir kez daha Fenerbahçe-CSKA maçına atandı.

Damir Javor, bir kez daha Fenerbahçe-CSKA maçına atandı.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Euroleague'de yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'yi katletmişti

Karşılaşmaya Sloven hakem Damir Javor'un atanması ise sarı-lacivertli taraftarları tedirgin etti.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Berlin'deki Euroleague Finali'nde CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olurken karşılaşmaya Damir Javor'un kararları damga vurmuştu. Sarı-lacivertliler Javor'un skandal kararlarına rağmen 21 sayı geriden gelerek karşılaşmayı uzatmaya taşımayı başarsa da yenilgiye engel olamamıştı.

  • Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten CSKA Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

    Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.

Fenerbahçe katilleri
Fenerbahçe katilleri

Euroleague Finali'nde CSKA Moskova, Fenerbahçe'yi 101-96 yenerek şampiyon oldu. Ancak karşılaşmaya Sloven hakem Damir Javor'un kararları damga vurdu. 21 sayı geriden gelerek maça ortak olan sarı lacivertliler karşılaşmayı uzatmaya taşımayı başardı ancak hakem üçlüsünü yenemedi. Verdikleri hatalı kararlarla Fenerbahçeli taraftarları ve oyuncuları adeta çıldırtan Damir Javor adeta CSKA Moskova'nın 6.oyuncusu oldu. Rusların sıkıntıya girdiği her dakikada devreye giren Javor, maçı anlatan Murat Murathanoğlu'nun bile kendisi hakkında ağır ifadeler kullanmasına neden oldu. Bu sezon ilk değilFenerbahçe'nin bu akşam Berlin'de yaşadığı hakem skandalı bu sezon ilk kez yaşanmadı... Sarı lacivertliler futbolda da ciddi hakem hatalarına kurban edildi. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalma maçında Braga ile karşılaşan Fenerbahçe ilk maçta sahadan 1-0 galip ayrılmış ve rövanş için Portekiz'e gitmişti. Herkesin tur için favori gördüğü sarı lacivertliler hakem Ivan Bebek'i hesaba katmamıştı. Tarihinin en maliyetli kadrosuyla sezona giren Fenerbahçe, Portekiz'de ofsayttan yediği golle 1-0 yenik duruma düşmüş ancak buna rağmen Alper Potuk'un attığı golle ilk yarıyı 1-1 tamamlamıştı. Ancak ikinci yarıda devreye yine Hırvat hakem Bebek girmişti. Ivan Bebek maçın 69. dakikasında çok tartışmalı bir penaltı karar vermiş ve aynı pozisyonda Mehmet Topal'ı ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan attı. Bebek'in daha 9. dakikada Mehmet Topal'a gösterdiği ilk sarı kart da tartışmalıydı.Braga, 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında 74. dakikada Stoiljković'in golüyle rahatlamış, 83. dakikada Rafa Silva'nın golüyle de sahadan 4-1 galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Gergin maçta Mehmet Topal'dan sonra Alper ve Volkan da kırmızı kart görmüş ve Fenerbahçe karşılaşmayı 8 kişi tamamlamıştı. Ivan Bebek tarafından tribüne gönderilen Fenerbahçe Teknik Dİrektörü Vitor Pereira, maçtan sonra bugün sahada Braga için dünyanın en iyi hakemi vardı açıklamasını yapmıştı. Sarı lacivertli kulüpte Hırvat hakem ile ilgili UEFA'ya soruşturma başlatması için başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe camiası tepki gösterdiBu sezon hakem hataları yüzünden Avrupa'daki yürüyüşü engelenen Fenerbahçe'de futbolculardan Gökhan Gönül de sosyal medyada adeta patladı. Sarı lacivertli kulübün yıldız futbolcusu basketbol takımının yaşadığı haksızlık için 'Avrupa'da 2.Hakem vakası' yazdı.Avrupa&#39;da 2. Hakem vakası!!!#FBasket tebrikler 👏👏👏 https://t.co/9XqRjjVcUq&mdash; Gökhan Gönül (@_gokhangonul) 15 Mayıs 2016 Fenerbahçe'ye bu sezon ikinci hakem şokunu yaşatan Sloven hakem Damir Javor, maçı anlatan spiker Murat Murathanoğlu ve yorumcu Murat Didin'i de çıldırttı. İşte karşılaşma içerisinde yapılan yorumlar:Murat Murathanoğlu: Damir Javor, maçı katlediyorMurat Didin: Bu karşılaşma Javor'un son maçı olur bu kadar iddialı konuşuyorumMurat Murathanoğlu: Fenerbahçe geri dönünce Javor'un alnında damarlar çıkmaya başladı.Murat Didin: İlk defa bir Final Four'da kenardan oyuna müdahele ettiler.Murat Murathanoğlu: İnşallah yetkililer bu hakemin kariyerini bitirir.Murat Murathanoğlu: 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı gibi. Tüm dünya Türkler'e karşı.Murat Murathanoğlu: Haydi Fenerbahçe, Slovenya'ya paketleyelim şu hakemi!

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