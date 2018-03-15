Fenerbahçe taraftarını şoke eden atama

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Euroleague'de yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe'yi katletmişti

Karşılaşmaya Sloven hakem Damir Javor'un atanması ise sarı-lacivertli taraftarları tedirgin etti.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Berlin'deki Euroleague Finali'nde CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olurken karşılaşmaya Damir Javor'un kararları damga vurmuştu. Sarı-lacivertliler Javor'un skandal kararlarına rağmen 21 sayı geriden gelerek karşılaşmayı uzatmaya taşımayı başarsa da yenilgiye engel olamamıştı.

Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten CSKA Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.