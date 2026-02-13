Yeni Şafak
Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır

15:1213/02/2026, Cuma
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi. Papara Park'taki Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.





