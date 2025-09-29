Fenerbahçe üç puanı hatırladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 2'si ligde 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere 3 maç sonra kazandı. Taraftarların etkili bir performans ümidi kurduğu maçta sarı-lacivertliler varlık gösteremedi. Antalyaspor merkezi kapatıp, Fenerbahçe’yi kanatlara yönlendirdi. Sürekli kanatlardan pozisyon arayan sarı-lacivertliler, orta açmanın dışında bir şey yapamadı. Kanatlar oldukça etkisiz kaldı. Rakip ceza sahası içerisinde topla buluşmakta ve pozisyona girmekte zorlanan Fenerbahçe’de etkili bir oyun göremedik. Merkezden delici koşular yapılamadı ve merkez oldukça yumuşak kaldı. Oyunu dikine yönlendiremeyen sarılacivertliler, yan paslarla oyunun yönünü değiştirmeye çalıştı. Asıl problem üretkenlik ve oyun hızının çok düşük olmasıydı. Oyun hızlanamadığı ve dikine oynanamadığı için Antalyaspor da rahat kapandı. Sahada sadece orta açarak gol arayan, üçgenler kurmakta zorlanan ve sık sık geriye koşmak zorunda olan bir Fenerbahçe vardı. Antalyaspor’un geriden oyun kurmaya çalıştığı anlarda önde basan ve rakibini hataya sürüklemeye çalışan sarılacivertliler, sete oturup organize bir pozisyon da yakalayamadı. 62. dakikada Paal'ın Nene’ye yaptığı faul sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. 65'te topun başına geçen Talisca takımını 1-0 öne geçirdi. 90+2'de oyuna yeni giren Szymanski attığı kafa golüyle sarılacivertli takımın maçtan 2-0 galip ayrılmasını sağladı.