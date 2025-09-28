Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, Talisca (p) ve Szymanski'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve iki maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde üst üste iki haftadır puan kaybı yaşayan Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takım, rakibini Talisca (p) ve Szymanski'nin attığı gollerle 2-0 yendi. Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 15'e yükseltirken Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
26' Antalyaspor'da Abdülkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kenara geldi. Yerine Samuel Ballet oyuna dahil oldu.
40' Antalyasporlu Safuri, İsmail Yüksek'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
42' Antalyaspor Yakup ile gole yaklaştı, Oosterwolde kaleye giden topu son anda kornere çeldi.
45' İsmail Yüksek'in şutu az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
62' Fenerbahçe, Nene'ye ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı kazandı.
65' GOL! Penaltıda topun başına geçen Talisca, skoru 1-0 yaptı.
77' Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.
90' Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etti.
Tek eksik Jhon Duran
Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran'dı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemedi.