Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde üst üste iki haftadır puan kaybı yaşayan Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli takım, rakibini Talisca (p) ve Szymanski'nin attığı gollerle 2-0 yendi. Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 15'e yükseltirken Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.