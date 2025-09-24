Fenerbahçe Avrupa sahnesinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra teknik direktör ve başkan değişimine giden Fenerbahçe, bugün Dinamo Zagreb deplasmanında UEFA Avrupa Ligi macerasına başlıyor. Sarı-lacivertliler, saat 22.00'deki mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılıp, lig aşamasına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Fenerbahçe, bugün UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak Fenerbahçe, galibiyet istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe'de, Dinamo Zagreb karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam eden Jhon Duran ve Edson Alvarez'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş da kafileye alınmadılar. Bu isimlerin dışında Benfica maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı olan Anderson Taliscada maç kadrosuna dahil edilmedi.