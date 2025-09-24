Fenerbahçe Avrupa sahnesinde

Fenerbahçe, bugün UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.





Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.





Tedesco ile ilk Avrupa sınavı





Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak Fenerbahçe, galibiyet istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.





4 futbolcu kadroda yer almadı





Fenerbahçe'de, Dinamo Zagreb karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam eden Jhon Duran ve Edson Alvarez'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş da kafileye alınmadılar. Bu isimlerin dışında Benfica maçında kırmızı kart gördüğü için cezalı olan Anderson Taliscada maç kadrosuna dahil edilmedi.





Muhtemel 11'ler





Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Hoxha, Stojkovic, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, İrfan Can, Kerem, En-Nesyri















