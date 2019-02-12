Fenerbahçe-Zenit: 1-0

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Zenit'i 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertli temsilcimize avantajı getiren gol, 68 günlük suskunluğunu bozan Slimani'den geldi.

Maça çok etkili başlayan Fenerbahçe, taraftarın desteğini de arkasına alarak Zenit'i kendi yarı sahasına hapsetti.

Valbuea ve Moses'ın yönlendirdiği ataklarla gol arayan sarı lacivertlilerin aradığı gol 21. dakikada Islam Slimani'den geldi.

Bu arada 44. dakikada penaltı kazanan Zenit'te Robert Mak'ın vuruşunda kaleci Harun gole geçit vermedi.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Fenerbahçe'nin 2. yarıda temposu biraz düşerken Ersun Yanal'dan Ayew hamlesi geldi.

İlerleyen dakikalarda kalesinde ciddi bir tehlike yaşamayan Fenerbahçe, zorlu maçtan 1-0 galip ayrıldı ve 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i Slimani'nin attığı golle 1-0 yendi. pic.twitter.com/c1ZLIBXv5l — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Şubat 2019



