Fenerbahçe'de Ersun Yanal yerine ​Roger Schmidt

En kötü senaryoya göre planını yapan Fenerbahçe yönetiminde teknik direktör değişikliği seçeneği
güçlü bir şekilde duruyor. Kulübün içinde bulunduğu mali durum nedeniyle yabancı hoca seçeneği
zayıf da olsa ilk aday Alman Roger Schmidt. Yerli isimlerde ise Erol Bulut ismi öne çıkıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Ersun Yanal’ın performansından memnun değil. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında alınacak sonuçlar Ersun Yanal’ın sarı-lacivertli takımdaki geleceğini belirleyecek. Yönetimin masasında teknik direktör değişikliği seçeneği güçlü bir şekilde duruyor.
Sportif direktör Damien Comolli’nin bazı yabancı teknik adamlarla görüşmelere başladığı gelen haberler arasında. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali durum yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Ersun Yanal’ın gönderilmesi halinde kendisine ve yardımcılarına tazminat ödenecek olması ve yeni gelecek teknik heyetin de belli bir maliyetinin olacak olması yönetimi düşündürüyor.
Phillip Cocu’yu transfer ederken kulübüne para ödeyen, gönderirken de hem kendisine hem de yardımcılarına tazminat ödeyen yönetim, Ersun Yanal’a da tazminat ödemesi durumunda 1.5 senedeki teknik heyet faturası hayli kabaracak. Yönetimin listesinin ilk sırasında en son Çin ekibi BJ Sinobo Guoan’u çalıştıran Alman teknik adam Roger Schmidt var. Sportif direktör Comolli’nin Alman teknik adamla temasa geçtiği belirtildi. Yönetimin de takıma Alman ekolünü getirmek istediği belirtildi. 52 yaşındaki Alman teknik adam da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.
Yerli bir teknik adamla yola devam edilme fikri de yönetim içerisinde ağırlık kazanıyor. Her ne kadar şu anda adım atılmasa da Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ismi de Fenerbahçe’nin gündemine gelen isimlerden biri. Ersun Yanal’ın gönderilmesi halinde başkan Ali Koç görevde bulunduğu 1.5 senede 4 teknik adamla çalışmış olacak. Cocu ve Erwin Koeman’ın ardından Ersun Yanal göreve getirilmişti. Ersun Yanal'da gönderilirse 4. isim göreve gelecek.
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