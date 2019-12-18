Fenerbahçe'de Ersun Yanal yerine ​Roger Schmidt

Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Ersun Yanal’ın performansından memnun değil. Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında alınacak sonuçlar Ersun Yanal’ın sarı-lacivertli takımdaki geleceğini belirleyecek. Yönetimin masasında teknik direktör değişikliği seçeneği güçlü bir şekilde duruyor.

Sportif direktör Damien Comolli’nin bazı yabancı teknik adamlarla görüşmelere başladığı gelen haberler arasında. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali durum yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Ersun Yanal’ın gönderilmesi halinde kendisine ve yardımcılarına tazminat ödenecek olması ve yeni gelecek teknik heyetin de belli bir maliyetinin olacak olması yönetimi düşündürüyor.

Yanal'ın çöküşü Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın kredisi tükendi. Saha kenarında oldukça formsuz olan tecrübeli teknik adam çıkardığı kadro ve maç içerisinde yaptığı hamlelerle eleştirilerin hedefinde. Teknik heyetin oyun taktiği, maç içerisinde gidişata göre oyuna müdahale, rakip analizi, oyuncu değişiklikleri vasat seviyede olduğu için eleştiriliyor. Organize atak gerçekleştirmede sıkıntı yaşayan Fenerbahçe hızlı pas, etkili orta ve isabetli şut konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmüş değil. Oyunun yönünü değiştirmede hızlı olamayan ve hızlı paslaşamayan sarı-lacivertli takım, kanatlardan da etkili hücum geliştiremediği gibi etkili ortalar da yapamıyor. Kredisini tamamen tüketen teknik direktör Ersun Yanal gelecek hafta Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet ya da beraberlikte sarı-lacivertli takımdaki son maçı olabilir.HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTISüper Lig’de Sivasspor’a 3-1 yenilerek 15. hafta sonunda lider olan rakibinin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal döneminde tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıdığı sarı-lacivertli takımın başına geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen tecrübeli teknik adam, ligde 34 maça çıktı. Bu 34 karşılaşmada Fenerbahçe, sadece 15 galibiyet alarak hem taraftarını üzdü hem de şampiyonluk umutlarını rakiplerinin performansına bıraktı. Fenerbahçe, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı. Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde Süper Lig’de 34 haftada sadece 57 puan toplayabildi. Tecrübeli teknik adamla geçen sezon 19, bu sezon ise 15 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1.67 puan ortalamasında kaldı.İLK DÖNEMİNİN ÇOK UZAĞINDAFenerbahçe tek kulvarda mücadele etmesine rağmen 15 maçta 20 puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tek avantajı G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da bu süreçte puan kaybetmesi ve puan farkını fazla açamamış olması oldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda yakaladığı başarının çok uzağında kalarak hayal kırıklığı yaşattı. Şampiyon olduğu sezon ligde 23 galibiyet alan ve 74 puan toplayan Yanal’lı Fenerbahçe, 2.17 puan ortalaması yakalamıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe’yle 81 resmi maçta 43 galibiyet alabilirken, galibiyet oranında ise yüzde 47’de kaldı. Bu 81 maçta Fenerbahçe ayrıca, 20 yenilgi ve 18 beraberlikle sahadan ayrıldı. İkinci Ersun Yanal dönemimde ise sarı-lacivertli takım, 41 resmi maça çıkıp 19 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, bu dönemde 12 beraberlik ile 10 yenilgi de aldı.Süper Lig'de devler kazanamadı Sivasspor devrenin lideri oldu

Phillip Cocu’yu transfer ederken kulübüne para ödeyen, gönderirken de hem kendisine hem de yardımcılarına tazminat ödeyen yönetim, Ersun Yanal’a da tazminat ödemesi durumunda 1.5 senedeki teknik heyet faturası hayli kabaracak. Yönetimin listesinin ilk sırasında en son Çin ekibi BJ Sinobo Guoan’u çalıştıran Alman teknik adam Roger Schmidt var. Sportif direktör Comolli’nin Alman teknik adamla temasa geçtiği belirtildi. Yönetimin de takıma Alman ekolünü getirmek istediği belirtildi. 52 yaşındaki Alman teknik adam da Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.

Yerli bir teknik adamla yola devam edilme fikri de yönetim içerisinde ağırlık kazanıyor. Her ne kadar şu anda adım atılmasa da Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ismi de Fenerbahçe’nin gündemine gelen isimlerden biri. Ersun Yanal’ın gönderilmesi halinde başkan Ali Koç görevde bulunduğu 1.5 senede 4 teknik adamla çalışmış olacak. Cocu ve Erwin Koeman’ın ardından Ersun Yanal göreve getirilmişti. Ersun Yanal'da gönderilirse 4. isim göreve gelecek.

Ersun Yanal Fenerbahçe'deki ilk dönemini aratıyor Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci döneminde Süper Lig'de 34 maçta sadece 15 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu.Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilerek 14. hafta sonunda lider olan rakibinin 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde, ikinci Ersun Yanal dönemi istenilen gibi gitmiyor.2013-2014'te şampiyonluğa taşıdığı sarı-lacivertlilere, geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen Ersun Yanal, ligde 34 maça çıktı. Bu 34 karşılaşmada Fenerbahçe, sadece 15 galibiyet alarak taraftarını üzdü. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı.Sadık Çiftpınar sezonu kapattı34 haftada 57 puanErsun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde Süper Lig'de 34 haftada 57 puan toplayabildi. Tecrübeli teknik adamla geçen sezon 19, bu sezon ise 15 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1.67 puan ortalamasında kaldı.İlk döneminin çok uzağındaErsun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda yakaladığı başarının çok uzağında kaldı. Şampiyon olduğu sezon ligde 23 galibiyet elde eden ve 74 puan toplayan Yanal'lı Fenerbahçe, 2.17 puan ortalaması yakalamıştı.Toplam 81 maç 43 galibiyetErsun Yanal, Fenerbahçe'yle 81 resmi maçta 43 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde galibiyet oranında ise yüzde 47'de kaldı. Bu 81 maçta Fenerbahçe ayrıca, 20 yenilgi ve 18 beraberlikle sahadan ayrıldı.İkinci Yanal dönemimde ise sarı-lacivertliler, 41 resmi maça çıkıp 19 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 10 yenilgi de aldı.#Sivasspor, sahasında ağırladığı #Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. pic.twitter.com/qlhDHflixk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2019