Fenerbahçe'de iki ayrılık: Becao ile Cenk Tosun'un yeni takımları belli oldu

13/01/2026, Salı
Sarı-lacivertli kulüpte teknik heyet kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan iki futbolcu Cenk Tosun ile Rodrigo Becao'nun ara transfer döneminde ayrılığı gerçekleşti.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan iki futbolcu Cenk Tosun ile Rodrigo Becao'nun yeni takımları belli oluyor.

Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmelerine izin verdiği iki isim Kasımpaşa yolunda. Ht Spor'da yer alan habere göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe’den Cenk Tosun ile prensipte anlaştı.

İki kulüp, Cenk’in maaş paylaşımı konusunda anlaşırsa transfer gerçekleşecek. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun da kiralık olarak lacivert-beyazlılara yakın olduğu belirtildi.

2024-25 sezonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, 29 karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, 2023-24 sezonunda 8 milyon Euro bonservisiyle transfer olmuştu. Savunma oyuncusu 38 mücadelede forma giyerken 2 gol, 1 asist yaptı.





