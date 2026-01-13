Fenerbahçe'de iki ayrılık: Becao ile Cenk Tosun'un yeni takımları belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan iki futbolcu Cenk Tosun ile Rodrigo Becao'nun yeni takımları belli oluyor.

Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmelerine izin verdiği iki isim Kasımpaşa yolunda. Ht Spor'da yer alan habere göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe’den Cenk Tosun ile prensipte anlaştı.

İki kulüp, Cenk’in maaş paylaşımı konusunda anlaşırsa transfer gerçekleşecek. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun da kiralık olarak lacivert-beyazlılara yakın olduğu belirtildi.

Rodrigo Becao - Cenk Tosun

2024-25 sezonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, 29 karşılaşmaya çıkarken 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, 2023-24 sezonunda 8 milyon Euro bonservisiyle transfer olmuştu. Savunma oyuncusu 38 mücadelede forma giyerken 2 gol, 1 asist yaptı.















