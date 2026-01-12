Yeni Şafak
Fenerbahçe'den Fransız yıldıza resmi teklif: Kritik görüşme için tarih belli oldu

21:2212/01/2026, Pazartesi
Fenerbahçe, transfer döneminde ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. İstanbul temsilcisinin, dünyaca tanınan orta saha oyuncusu N’Golo Kante adına resmi bir teklif sunduğu iddia edildi. Türkiye futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişme, sarı-lacivertlilerin kadro planlamasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe’nin, dünya futbolunda önemli bir yere sahip olan N’Golo Kante için resmi girişimde bulunduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, transfer sürecini hızlandırmak amacıyla yıldız oyuncunun menajeriyle 13 Ocak Salı günü masaya oturacağı belirtiliyor. Görüşmenin, transferin seyrini belirlemesi bekleniyor.

Resmi temaslar hız kazandı


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili süreci hızlandırdı. Bu doğrultuda yıldız futbolcunun menajeriyle 13 Ocak Salı günü kritik bir görüşme yapılması planlanıyor. Görüşmede mali şartlar ve sözleşme detaylarının ele alınacağı ifade ediliyor.

Sarı-lacivertli kulüp transfer dosyasını kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Avrupa futbolunda önemli başarılara imza atan Kante’nin ismi, Fenerbahçe’nin orta saha yapılanması için öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Transfer gündeminde üst sıralarda

Fenerbahçe’nin, Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi amaçladığı biliniyor. Kante için planlanan bu temasın ardından sürecin netlik kazanması beklenirken, görüşmenin sonucu transfer gündeminin seyrini belirleyecek.

