Fenerbahçe’den transfer bombası: Dünya basınını sallayan gol makinesi geliyor

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, hücum hattı için aradığı ismi belirledi. Sarı-lacivertlilerin, dünya basınının yakın takip ettiği forvetlerinden biri için resmi temaslara başladığı öğrenildi.

1 /6 Fenerbahçe, transfer döneminde en kritik başlıklardan biri olan santrfor arayışında önemli bir aşamaya geçti.

2 /6 Birçok isimle masaya oturan sarı lacivertli takımda listenin tepsindeki isim değişti.





3 /6 Fenerbahçe’nin Darwin Nunez için görüşmelere başladığı öğrenildi.

4 /6 Fenerbahçe, Nunez transferinin şartlarını öğrenmek ve olası bir transfer zemini oluşturmak adına ilk temasları kurdu.



5 /6 Yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Devin Özek görüşmeler için Arabistan’a gitti.