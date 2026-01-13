Yeni Şafak
Fenerbahçe'den transfer bombası: Dünya basınını sallayan gol makinesi geliyor

Fenerbahçe’den transfer bombası: Dünya basınını sallayan gol makinesi geliyor

Ömer Çelikbaşlı
09:2813/01/2026, Salı
G: 13/01/2026, Salı
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, hücum hattı için aradığı ismi belirledi. Sarı-lacivertlilerin, dünya basınının yakın takip ettiği forvetlerinden biri için resmi temaslara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe, transfer döneminde en kritik başlıklardan biri olan santrfor arayışında önemli bir aşamaya geçti.

Birçok isimle masaya oturan sarı lacivertli takımda listenin tepsindeki isim değişti.



Fenerbahçe’nin Darwin Nunez için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Nunez transferinin şartlarını öğrenmek ve olası bir transfer zemini oluşturmak adına ilk temasları kurdu.


Yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Devin Özek görüşmeler için Arabistan’a gitti.

Fenerbahçe’nin bu transfer hamlesi Avrupa basınında da gündem oldu.

