Fenerbahçe'de iki isim şüpheli

10:0130/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Tedesco, sahaya çıkacak 11'i büyük ölçüde belirledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda iki oyuncunun kritik derbi kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.


Fenerbahçe, 4’ü Avrupa’da olmak üzere son 11 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde namağlup tek takım konumundaki sarı-lacivertliler, son 5 lig maçından da galibiyet çıkararak önemli bir ivme yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun ekibi, haftaya Galatasaray’ın 1 puan arkasında 31 puanla 2. sırada girerken, derbiden galibiyetle ayrılması hâlinde liderliğe yükselecek.



Çağlar ve Szymanski şüpheli

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan oyuncular dışında önemli bir eksik bulunmazken, sakatlıklarını atlatan ancak maç ritimleri henüz istenen seviyede olmayan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski’nin durumu maç saatinde belli olacak. İki oyuncunun da ilk 11’de başlaması beklenmiyor.


Szymanski, bu sezon çıktığı 20 maçta 2 gol atıp 2 asist kaydetti.

Oosterwolde sınırda

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Hollandalı savunmacı derbide kart görmesi hâlinde bir sonraki hafta Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Muhtemel 11

Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisi öncesi sahaya çıkması beklenen 11 şöyle:


Ederson – Nelson Semedo – Milan Skriniar – Jayden Oosterwolde – Levent Mercan – Edson Alvarez – İsmail Yüksek – Dorgeles Nene – Marco Asensio – Kerem Aktürkoğlu – Youssef En-Nesyri.







