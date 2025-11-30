Fenerbahçe'de iki isim şüpheli

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Fenerbahçe, 4’ü Avrupa’da olmak üzere son 11 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde namağlup tek takım konumundaki sarı-lacivertliler, son 5 lig maçından da galibiyet çıkararak önemli bir ivme yakaladı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun ekibi, haftaya Galatasaray’ın 1 puan arkasında 31 puanla 2. sırada girerken, derbiden galibiyetle ayrılması hâlinde liderliğe yükselecek.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan oyuncular dışında önemli bir eksik bulunmazken, sakatlıklarını atlatan ancak maç ritimleri henüz istenen seviyede olmayan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski’nin durumu maç saatinde belli olacak. İki oyuncunun da ilk 11’de başlaması beklenmiyor.