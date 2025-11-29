Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye derbi için dev prim! Miktar belli oldu

12:2129/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Fenerbahçe, Süper Lig'de pazartesi günü Galatasaray'la kritik bir derbi maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, takıma bu karşılaşmanın kazanılması halinde dev bir prim dağıtacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştirdi.

Takımına moral veren Saran, yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde oyunculara önemli bir prim sözü verdi. Takvim'in haberine göre Saran, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada derbi galibiyeti halinde 100 milyon TL prim dağıtacaklarını belirtti.

Bu primin kendisi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ceplerinden karşılanacağını ifade eden Saran, takıma güveninin tam olduğunu vurguladı.

Başkan Saran'ın toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:


"Galatasaray derbisini kazanırsanız size 100 milyon TL vereceğim. Size güveniyorum. İyi bir takımız."

