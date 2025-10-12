Fenerbahçe'de iki yıldız kadro dışı

Fenerbahçe Kulübü, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından iki futbolcu için kadro dışı kararı verildi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
