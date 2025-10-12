Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de iki yıldız kadro dışı

Fenerbahçe'de iki yıldız kadro dışı

17:4012/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Kulübü, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından iki futbolcu için kadro dışı kararı verildi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığı açıklandı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur."






#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Cenk Tosun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün deprem mi oldu nerede, kaç şiddetinde? 12 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi