Fenerbahçe'de ilk bilet kesildi: "Kendine kulüp bul!"

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, kaleci İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'a kiralanan tecrübeli file bekçisi için Karadeniz ekibinde tutunamadı. Samsunspor'dan dönecek olan 27 yaşındaki kalecinin ise Fenerbahçe'de de geleceğinin olmadığı belirtildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetimin, oyuncunun menajeriyle görüşerek kendisine yeni bir kulüp bulmasını istediği ifade edildi.

Öte yandan Süper Lig'den bazı takımların İrfan Can Eğribayat'ın durumunu yakından takip ettiği ve transfer için girişimlere başlamaya hazırlandığı aktarıldı.











