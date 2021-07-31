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Fenerbahçe'de limit çıkmazı

Fenerbahçe ligin başlamasına 2 hafta kala harcama limitini açamadı. Yüzde 25 sapmayla birlikte 497 milyon TL (49.6 milyon Euro) harcama limitine sahip olan sarı-lacivertli kulübün mevcut kadrosu harcama limitini yaklaşık 100 milyon TL aşmış durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede limit çıkmazı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmadan oyuncu transfer edemeyen Fenerbahçe, bu nedenle transferde istediği adımları atamıyor. Sarı-lacivertliler transfer yapabilmek için ya oyuncu satışı yaparak elde edeceği bonservis geliriyle harcama limitini yükseltmek ya da kadroda yer alan bazı futbolcuları göndererek limitte yer açmak zorunda. Fenerbahçe bugüne kadar mevcut kadrodan sadece Michael Frey’i satabildi ancak satış bedelini de açıklamadı.

9 futbolcuyu kadro dışında bırakan ancak bu oyuncularla henüz yollarını ayıramayan sarı-lacivertliler halen limit sorununu aşamadı ve kalabalık kadroyu da azaltamadı. Fenerbahçe’nin halen sözleşmesi devam eden 17’si yabancı futbolcu olmak üzere 40’a yakın futbolcusu var. Ligin başlamasına 2 haftadan az bir süre kalmasına rağmen sarı-lacivertliler yeni sezona sıkıntılı başlayacak.

Oyuncu satışı bekleniyor

Fenerbahçe, yeni transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapmayı bekliyor. Sarı-lacivertliler, kadrosunda düşünmediği Mame Thiam, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Sadık Çiftpınar ve Zanka’nın satışından bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, 5 futbolcunun satışından en az 5 milyon Euro’luk bonservis geliri bekliyor.

  • Kadro dışı bırakılan oyunculara kulüp bulunamadı
  • Fenerbahçe, kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını bonservis geliri elde ederek yollarını ayırmak istiyor. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen kadro dışı bırakılan futbolculara halen kulüp bulunamadı ve gelen teklifler de Fenerbahçe’nin beklentilerini karşılamıyor. Kadroda düşünülmeyen Mame Thiam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Oğuz Kağan Güçtekin, Zanka, Diego Perotti ve Dirar ile yollarını ayırmak istiyor. Bu futbolcuların toplam maaş yükü yaklaşık 8 milyon Euro. Dirar ve Perotti ayrılmak için alacaklarının tamamını isterken, Zanka da bedelsiz olarak Kopenhag’a gitmek istiyor.

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