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Spor

Fenerbahçe'de sağa yeni aday Tete

Sağ kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı yıldız Tete'yi listesine ekledi. Oyuncu ve kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken Tete, İstanbul'a geldi.

10:00 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cengiz Ünder - Tete

Cengiz Ünder - Tete

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı yıldız Tete için devrede. 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat, savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk'ten ayrıldı.


Sportif direktör Mario Branco, Brezilyalı futbolcu ve temsilcisiyle de bir görüşme yaptı ve önemli aşama kaydedildi. Bonservisi elinde olan Tete, görüşmelerin ilerletilmesi adına İstanbul'a davet edildi ve Türkiye'ye geldi.


Sarı-lacivertli yöneticilerle masaya oturacak olan Tete bu görüşme sonrası kararını verecek. Tete'yi İskoç ekibi Celtic'in yanı sıra ingiltere Premier Lig'den ve Suudi Arabistan'dan da transfer etmek isteyen kulüpler var. Fenerbahçe'nin yıllık ücret teklifinin Celtic'den daha iyi olduğu belirtildi.


Cengiz Ünder transferi de bitti

Bir yandan Tete'yle el sıkışan sarı-lacivertliler, diğer taraftan da yine sağ kanat için ikinci transferi imza aşamasına getirdi.


Fenerbahçe, bir süredir görüştüğü Cengiz Ünder transferinde mutlu sona yaklaştı.


Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder'le her konuda anlaşma sağladığı, Marsilya ile de prensipte el sıkıştığı bildirildi. Fransız yapılan görüşmelerde kulübüyle küçük pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenilirken, milli futbolcun bir-iki gün içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.




#Fenerbahçe
#Tete
#Transfer
#Süper Lig
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