SÜPER LİG

Fenerbahçe'de sol beke yeni aday Lima

Fransız basını, kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Nantes forması giyen Lucas Lima'yı gündemine aldığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lucas Lima bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Lucas Lima bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Devre arası transferinde önceliği sol bek mevkine veren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lucas Lima ile ciddi bir şekilde ilgilendiği iddia edildi.

Haberin detaylarında ise Nantes Teknik Diretkörü Claudio Ranieri'nin oyuncusunu sezon sonuna kadar bırakmak istemediği ancak gelecek teklife göre başkan Keita'nın transfer onay verebileceği ifade edildi.

Hücum özellikleri ön plana çıkan Lucas Lima'nın oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;

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