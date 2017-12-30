Fenerbahçe'de sol beke yeni aday Lima

Devre arası transferinde önceliği sol bek mevkine veren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lucas Lima ile ciddi bir şekilde ilgilendiği iddia edildi.

Haberin detaylarında ise Nantes Teknik Diretkörü Claudio Ranieri'nin oyuncusunu sezon sonuna kadar bırakmak istemediği ancak gelecek teklife göre başkan Keita'nın transfer onay verebileceği ifade edildi.

💥 Fransız basını Fenerbahçe'nin, Nantes forması giyen sol bek Lucas Lima ile ciddi şekilde ilgilendiğini ancak antrenörünün oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmak istemediğini iddia etti. pic.twitter.com/JCAfpHo7LV — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 30 Aralık 2017

Hücum özellikleri ön plana çıkan Lucas Lima'nın oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;