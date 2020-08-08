BUNDESLİGA

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse hangi takıma transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu imza törenine motosikletle geldi: Gece yaşamı için değil futbol oynamaya geldim

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oldu. İmza törenine motosikletle gelen 32 yaşındaki futbolcu, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" açıklamasında bulundu. Alman futbolcunun yeni takımında giyeceği forma numarası da belli oldu.

Haber Merkezi DHA
Kulüp binasında düzenlenen imza törenine motosikletle geldi.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine motosikletle geldi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Almanya'da başkent temsilcisi Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli futbolcu ardından yeni kulübü tarafından kendisi için düzenlenen toplantıya katıldı. Kruse, tanıtım toplantısına motosikletle geldi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon öncesi transfer ettiği Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini haziran ayında tek taraflı feshetmişti.
Fenerbahçe'nin geçen sezon öncesi transfer ettiği Max Kruse, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini haziran ayında tek taraflı feshetmişti.

"Futbol oynamaya geldim"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Max Kruse'nin, "Beni tanıyanlar bilir; bir karar verdim mi onun için yüzde 100 varım demektir. Her dönem iyi futbol sergilemeye çalıştım, bunu Union Berlin'de de göstermeye çalışacağım. Union Berlin, gelecek sezonda ligde kalma başarısını gösterecektir, buna inanmasam burada olmazdım. Ben de bunun için çalışacağım" şeklindeki ifadeleri Alman medyasında yer aldı. Bir soru üzerine ise tecrübeli futbolcu, "Gece yaşamı için Berlin'de değilim, futbol oynamaya geldim" dedi.

10 numara jesti

Bu arada, Union Berlin'de en son Sebastian Andersson'un giydiği 10 numaralı formayı gelecek sezon Max Kruse'nin taşıyacağı açıklandı. Andersson'un ise 9 numaralı formayla ter dökeceği belirtildi.

Max Kruse yeni takımın formasıyla poz verdi.
Max Kruse yeni takımın formasıyla poz verdi.

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