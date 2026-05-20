Fenerbahçe'den ayrılan Tedesco'dan sürpriz görüşme! 2028'e kadar sözleşme önerildi

13:15 20/05/2026, Çarşamba
Tedesco'nun ayrılığı Fenerbahçe taraftarları üzmüştü.
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra geleceği merakla beklenen İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco, Bundesliga’ya dönmeye hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Nico Schira, Tedesco’nun Borussia Mönchengladbach ile masaya oturduğunu duyurdu.

Süper Lig’de Fenerbahçe döneminin ardından adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Domenico Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere.

Bundesliga’nın köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın, takımın başına geçirmek istediği bir numaralı isim olarak Tedesco’yu belirlediği ifade ediliyor.

Nico Schira'nın aktardığı bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

Daha önce Schalke 04 ve RB Leipzig gibi kulüplerde görev alarak Alman futbolunun dinamiklerine hakim olduğunu kanıtlayan 40 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe macerasından sonra tekrar Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.


