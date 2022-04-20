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Spor Fenerbahçeli Arda Gülerin bonservisinde dikkat çeken detay
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Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisinde dikkat çeken detay

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler, son haftalarda Türk kamuoyunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi. Genç futbolcu gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanırken transferine yönelik de bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Gençlerbirliği takımından kadroya katılan Arda Güler'in bir sonraki satışından eski kulübüne pay verilmesi gerektiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli Arda Gülerin bonservisinde dikkat çeken detay
Arda Güler'in gol sevinci.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler sezonun son bölümünde dikkat çeken bir performansa imza atıyor.

17 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceğine yönelik yapılan haberlere genç yeteneğin eski kulübü Gençlerbirliği ile ilgili bilgiler de eklendi.

Sarı lacivertlilere Gençlerbirliği'nin altyapısından transfer olan Arda Güler'in bir sonraki satışından dolayı eski kulübünün pay alması gerektiği ortaya çıktı.

  • Transfer haberleriyle bilinen Salim Manav konuyla ilgili verdiği bilgide Gençlerbirliği'nin oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkı olduğunu belirtti.

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
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