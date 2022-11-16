Fenerbahçe gençleşti

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdikleri performansla Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve ismail Yüksek gibi genç isimler ön plana çıktı. 17 yaşındaki Arda Güler'in gösterdiği performans altyapıdan gelen genç yeteneklere örnek oldu.

Genç oyuncular yetişiyor

23 yaşındaki İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimleri de takımın başarısında önemli rol oynadı. Szalai, Osayi-Samuel ve kaleci Altay da 24 yaşında. Emre Mor 25, Crespo 26, altyapıdan kadroya dahil edilen Yiğit Efe Demir de henüz 18 yaşında.

30 yaş üstü olarak sadece 33 yaşındaki Enner Valencia ve 31 yaşındaki Joao Pedro bulunuyor.

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