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Fenerbahçe gençleşti

Arda Güler, İsmail Yüksek, ve Ferdi Kadıoğlu gibi gençlerin performanslarıyla ön plana çıktığı sarı-lacivertli takımın kadrosunda 30 yaş ve üstü sadece Valencia ve Pedro bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların yaş ortalaması ne? Takım gençleşiyor
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun gol sevinci.

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdikleri performansla Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve ismail Yüksek gibi genç isimler ön plana çıktı. 17 yaşındaki Arda Güler'in gösterdiği performans altyapıdan gelen genç yeteneklere örnek oldu.

Genç oyuncular yetişiyor

23 yaşındaki İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimleri de takımın başarısında önemli rol oynadı. Szalai, Osayi-Samuel ve kaleci Altay da 24 yaşında. Emre Mor 25, Crespo 26, altyapıdan kadroya dahil edilen Yiğit Efe Demir de henüz 18 yaşında.

  • 30 yaş üstü olarak sadece 33 yaşındaki Enner Valencia ve 31 yaşındaki Joao Pedro bulunuyor.

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