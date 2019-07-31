​Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok!

Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Bayern Münih'e farklı kaybettiği maçta sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.

Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertli oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Bayern Münih mücadelesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili gelen soruya "Ağır bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Yarın sonucu alacağız" yanıtını vermişti.

Ne olmuştu?

Mücadelenin 7’nci dakikasında sakatlık yaşayan Hasan Ali oyuna devam etmek istedi. Sağ ayağında sorun yaşayan Hasan Ali, 20’nci dakikaya kadar oyuna devam edebildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen Hasan Ali yerini Dirar’a bıraktı.