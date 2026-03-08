Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlar yıldız isme tepkili: "Kadro dışı bırakın"

8/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yenilen gol sonrası Fenerbahçeli oyuncuların üzüntüsü, Samsunsporlu futbolcuların sevinci.
Fenerbahçe’nin Samsunspor karşısında yediği goller sonrası sarı-lacivertli taraftarlar yıldız ismin performansına sert tepki gösterdi. Sosyal medyada sarı-lacivertliler, deneyimli ismin kadro dışı bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele gollü başladı. Karadeniz ekibi 11'inci dakikada Marius ile öne geçerken sarı-lacivertliler, 23'üncü dakikada Guendouzi ile karşılık verdi.

Dakikalar 23'ü gösterirken Samsunspor yeniden Marius'un attığı golle 2-1 öne geçti. Yenilen gollerin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Brezilyalı file bekçisi Ederson'u topa tuttu.

Kalesine gelen son 7 şutun 5'inde gol yiyen 32 yaşında deneyimli eldivenin performansı artık ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı. Sarı-lacivertli sporseverler, Ederson için, "Kadro dışı bırakın" yorumlarını yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının Ederson tepkileri şu şekilde;





