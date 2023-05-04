|
Spor

Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer almıştı: Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ergin Parlar'ın cenazesi toprağa verildi.

15:19 . 4/05/2023 Perşembe
AA
Ergin Parlar'ın cenaze namazı Ulu Cami'de kılındı.

Ergin Parlar'ın cenaze namazı Ulu Cami'de kılındı.

Ergin Parlar (59) için Ulu Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı.


Cenazeye, Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Banaz, teknik direktör Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı taraftarlar ve Parlar'ın sevenleri katıldı.


Parlar'ın cenazesi, namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.


Futbol kariyerine 1978 yılında Bursaspor altyapısında başlayan Ergin Parlar, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonundaki efsane kadroda da yer almıştı.


Ergin Parlar, ayrıca Kütahyaspor, İstanbulspor, Eyüpspor, Küçükçekmecespor ve Mudanyaspor'da forma giymişti. Parlar, farklı kulüplerde antrenörlük de yapmıştı.


Aykut Kocaman da cenaze namazına katıldı.



#Fenerbahçe
#Ergin Parlar
#Aykut Kocaman
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.