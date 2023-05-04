Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yer almıştı: Ergin Parlar son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Medya Merkezi’nde 13 yıldır fotoğraf editörü olarak çalışan ve bir süredir siroz hastalığı ile mücadele eden Alaattin Kazancı hayatını kaybetti. Kazancı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bordo-mavili futbolcuların katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.