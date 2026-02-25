Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kadrosu açıklandı

15:0825/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımı ile karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, kulübün Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan önemli isimler İngiltere'ye götürülmedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ederson, Oosterwolde, Çağlar, Skriniar ve Talisca gibi önemli isimler kadroda yer almadı.

Kafilede genç oyuncuların bulunduğu görüldü.

