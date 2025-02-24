Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın yeni hocası açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, teknik direktörlük görevine Barry Ferguson'ın getirildiğini açıkladı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers olmuştu. İskoç temsilcisi, teknik direktör Philippe Clement ile geçtiğimiz saatlerde yollarını ayırmıştı.
Rangers'ın yeni hocası belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar takımın Barry Ferguson'a emanet edildiği bildirildi.
47 yaşındaki İskoç çalıştırıcı son olarak Alloa Athletic takımında teknik direktörlük yapmıştı.