Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli

Sarı-lacivertli takımda yıldız transferi yapılsa bile 10 numara önce Arda Güler'e teklif edilecek. Arda kabul ederse, idol olarak gördüğü, odasının duvarına posterini astığı, kulübün heykelli efsanesi Alex’in forma numarasını sırtına geçirecek.
Fenerbahçe tarihinin ligdeki en genç golcüsü olan Arda, kulübün en genç 10 numarası olarak da taç giyecek. Yönetim bu motivasyon ile başarılı futbolcunun gelecek sezon ilk 11’in banko isimlerinden biri olmasını umuyor.
Yönetim Arda Güler’in gelişimiyle yakından ilgileniyor. Genç futbolcu için mentör, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tutuldu. Arda, yaşam koçuyla da profesyonel bir rehberlik alıyor.
SPOR
Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisinde dikkat çeken detay
FOTOĞRAF 14
Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda Güler, haber-fotoğraf çalışmasında ilk röportajını verdi.
Top toplayıcı olarak yer aldığı A takım maçlarında yaşadığı heyecanı ve hedeflerini anlatan Arda Güler, futbolcu olmaya dair heyecanından bahsetti.
Karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olan, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından 'gecikme' fırçası yiyen 'ikibuçukluklar' için, 'golü ikibuçukluk attı', 'asistin yarısı o ikibuçukluğa yazılmalı', 'sahada aynı anda iki top olmasının baş sorumluları' şeklinde yorumlar ve 'Herkes top toplayıcı çocuğu konuşuyor', 'Maçın adamı top toplayıcı çocuk' başlıklı haberler yapılır.
'İkibuçukluk' tabirinin kullanılmasına ilişkin ise 'Aldıkları 2,5 liralık yevmiye' nedeniyle diyen var, 'Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı' ifadesini kullanan ya da 'Maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için' yakıştırmaları yapanlar mevcut.
Arda Güler, 13 yaşındayken 10 Şubat 2018'de Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.
Bu heyecanını anlatan Arda, 'Çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum. Trabzonspor bir penaltı kazandı. Kalecimiz Hopf'a sağ tarafa atla diye seslendim ve penaltıyı kurtardı' dedi.
Yine Trabzonspor maçındaki anısını aktaran Arda, \"Karşılaşma sırasında kendimi penaltı atan futbolcunun (Uğur Demirok) yerine koydum. Rakip penaltıyı kaçırdı, arkadaşlarıma da 'Penaltıyı ben kullansam gol yapardım' dedim. Maç sonu 4 farklı futbolcudan forma istedim, hiçbiri vermedi' diye konuştu.
Arda Güler, idollerinin sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza ile şu anki takım arkadaşı İrfan Can Kahveci olduğunu dile getirdi.
'Alex benim idolüm. Gençlerbirliği altyapısından yetişen İrfan Can Kahveci'yi de çok izliyorum' diyen genç oyuncu, şu anda 16 yaşında İrfan Can'la aynı formayı terletiyor.
Genç yıldız adayı, Gençlerbirliği'nin Beninli futbolcusu Stephane Sessegnon'a olan sevgisini de 'Hep onu izliyorum. Kendisiyle tanışma mutluluğunu yaşadım ve ondan '10 numara' olabilmenin sırlarını öğrendim' ifadeleriyle anlattı.
Gençlerbirliği altyapısından Ocak 2020'de Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk profesyonel maçlarına çıktı.
Sarı-lacivertli formayla toplamda 7 kez sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda, Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yaparak performansıyla göz doldurmuştu.
Arda Güler
Arda Güler ve ailesi
'İkibuçukluktan' Fenerbahçe'ye: İşte Türk futbolunun yeni yıldız adayı Arda Güler'in hikayesi
Profesyonel futbol takımlarının altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin "ikibuçukluk" diye tabir ettiği top toplayıcılıktan gelen Arda Güler, genç yaşta Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Fenerbahçe'de adından söz ettirmeye başladı.