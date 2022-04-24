Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli

Sarı-lacivertli takımda yıldız transferi yapılsa bile 10 numara önce Arda Güler'e teklif edilecek. Arda kabul ederse, idol olarak gördüğü, odasının duvarına posterini astığı, kulübün heykelli efsanesi Alex’in forma numarasını sırtına geçirecek.

Fenerbahçe tarihinin ligdeki en genç golcüsü olan Arda, kulübün en genç 10 numarası olarak da taç giyecek. Yönetim bu motivasyon ile başarılı futbolcunun gelecek sezon ilk 11’in banko isimlerinden biri olmasını umuyor.

Yönetim Arda Güler’in gelişimiyle yakından ilgileniyor. Genç futbolcu için mentör, diyetisyen, yaşam koçu ve kondisyoner tutuldu. Arda, yaşam koçuyla da profesyonel bir rehberlik alıyor.

17 yaşında... 277 dakika 3 gol, 3 asist#ArdaGüler pic.twitter.com/bJ5HBpPX9H REKLAM April 22, 2022

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