Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı lacivertli kulüp, Domenico Tedesco'yu KAP'a da bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır.