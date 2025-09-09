Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı

Haber Merkezi
18:069/09/2025, Salı
G: 9/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Domenico Tedesco
Domenico Tedesco

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco’nun getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı lacivertli kulüp, Domenico Tedesco'yu KAP'a da bildirdi.


Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır.


Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."




#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Günahlardan bağışlanma af duası: Tövbe ve istiğfar duası yapılışı