Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı

Domenico Tedesco
Fenerbahçe, Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco’nun getirildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı lacivertli kulüp, Domenico Tedesco'yu KAP'a da bildirdi.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
