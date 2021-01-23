Spor Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbula geliyor
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​Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'dan transfer ettiği ve sezon sonunda sarı-lacivertli takıma transfer olacak olan Osayi-Samuel, 48 saat içerisinde İstanbul'a gelecek. 23 yaşındaki kanat oyuncunun transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de, yıldız oyuncu beklenmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Osayi-Samuel'in güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Osayi-Samuel'in güncel bonservis değeri 3.5 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Championship ekiplerinden Queens Park Rangers formasuı giyen Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. Sözleşmesi bittikten sonra yani haziran ayında sarı-lacivertli takıma katılacak olan 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Gazeteci Pete O'Rourke'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Osayi'nin daha erken Fenerbahçe'ye transfer olması için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı. Yarım sezon için düşük bir ücret karşılığında anlaşan Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in 48 saat içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

4 yıllık anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertli kulüpten daha önce yapılan açıklamada, "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

  • Bu sezon Queens Park Rangers forması ile toplamda 23 karşılaşmada görev alan Osayi, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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