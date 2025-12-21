Fenerbahçe'ye bir şok daha! Son durumu açıklandı

Süper Lig'de son olarak Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusunun sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile ilgili bir son dakika açıklaması yayınladı.
Sarı-lacivertli kulüp oyuncunun sakatlığına ilişkin şu duyuruyu yaptı:
"Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli takımdaki eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.