Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Trabzon'a iki eksikle gitti

16:4713/02/2026, Cuma
Fenerbahçe'de iki eksik bulunuyor.
Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan iki futbolcu kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzon'da oynanacak olan mücadele öncesi sarı-lacivertliler son hazırlıklarını yaptı ve yolculuğa başladı.

Sakatlığını atlatan Levent Mercan kafilede yer alırken iki futbolcu Archie Brown ile Edson Alvarez sakatlığı nedeniyle Trabzon'a götürülmedi.

İşte Fenerbahçe'nin Trabzon kafilesi;



