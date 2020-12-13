Fener’e evinde ağır darbe

Liderlik fırsatı ayağına kadar gelen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’a mağlup oldu. Rakibini yense zirveye kurulacak sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez Kadıköy’de üst üste 3. iç saha maçını kaybetti. Yeni Malatyaspor’un gollerini Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye attı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’de 12. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe 3-0 mağlup oldu. Kendi sahasında son oynadığı 3. maçını da kaybeden ve tarihinde ilk kez bunu yaşayan sarı-lacivertli takım bu sonuçla şampiyonluk yolunda yara aldı. 6. dakikada Tetteh ceza sahasında Tisserand’ın faulüyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada penaltı atışını kullananan Adem Büyük konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 19’da Acquah’ın ortasında Tetteh’in kafa vuruşunda Altay göğsüne çarpan topa ikinci hamlede sahip oldu. 22. dakikada soldan Kubilay’ın ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 0-2. 38’de Mert Hakan’ın sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi. 47. dakikada soldan Hafez’in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner’in üstünden kafayı vuran Ndyishimiye topu ağlarla buluşturdu: 0-3. 55’de Tetteh’in sert şutunu Altay güçlükle kornere çeldi. 57’de Cisse’nin vuruşunda üst direğe çarparak auta gitti.
Formsuz Sosa kulübeye
Sadık 1 yıl sonra 11’de
F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor maçında Jose Sosa’yı kulübeye çekti. Son 3 lig maçında 11’de sahaya çıkan Arjantinli oyuncunun yerine ilk 11’de Mert Hakan forma giydi. Sosa’nın, maç öncesi ısınmaya çıkmaması dikkat çekti. Serdar Aziz’in cezalı, Lemos’un sakat olması nedeniyle şans bulan Sadık Çiftpınar ise ilk 11’de sahaya çıktı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde geçen sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019’da Sivasspor deplasmanına ilk 11’de çıkmıştı. Sadık ikinci yarıda ise yerini Sosa’ya bıraktı. F.Bahçe’de kart cezalısı Serdar Aziz’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Valencia, Kemal Ademi, Samatta, Perotti ve Lemos’un yanı sıra ameliyat olan kaleci Harun Tekin kadroda yer almadı. Koronavirüsü atlatan Sinan Gümüş ise kadroya alındı.
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