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Fener’e evinde ağır darbe

Fener’e evinde ağır darbe

Liderlik fırsatı ayağına kadar gelen Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor’a mağlup oldu. Rakibini yense zirveye kurulacak sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez Kadıköy’de üst üste 3. iç saha maçını kaybetti. Yeni Malatyaspor’un gollerini Adem Büyük, Umut Bulut ve Ndayishimiye attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe bu sezon Kadıköy’de 3 yenilgi, 1 beraberlik ile evinde 10 puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe bu sezon Kadıköy’de 3 yenilgi, 1 beraberlik ile evinde 10 puan kaybı yaşadı.

Süper Lig’de 12. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe 3-0 mağlup oldu. Kendi sahasında son oynadığı 3. maçını da kaybeden ve tarihinde ilk kez bunu yaşayan sarı-lacivertli takım bu sonuçla şampiyonluk yolunda yara aldı. 6. dakikada Tetteh ceza sahasında Tisserand’ın faulüyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada penaltı atışını kullananan Adem Büyük konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 19’da Acquah’ın ortasında Tetteh’in kafa vuruşunda Altay göğsüne çarpan topa ikinci hamlede sahip oldu. 22. dakikada soldan Kubilay’ın ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 0-2. 38’de Mert Hakan’ın sert şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi. 47. dakikada soldan Hafez’in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner’in üstünden kafayı vuran Ndyishimiye topu ağlarla buluşturdu: 0-3. 55’de Tetteh’in sert şutunu Altay güçlükle kornere çeldi. 57’de Cisse’nin vuruşunda üst direğe çarparak auta gitti.

Türk takımları için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elden kaçtı
Türk takımları için Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elden kaçtı

Süper Lig'de şampiyon olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi meselesi ortadan kalktı. Son yıllarda ülke puanına olumlu katkı veremeyen takımlarımızı gelecekte zor bir süreç bekliyor. Ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerileyen Türkiye, şampiyonunu Şampiyonlar Ligi'ne gönderemeyecek. Geçtiğimiz sezon 11. sıraya gerileyen ve bu kritik eşikte kalınması gerektiği yönünde telkinlerde bulunan takımlarımız aldığı başarısız sonuçların ardından ülke puanının 13. sıraya gerilemesine neden oldu.Buna göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takımımız için bir sorun gözükmüyor. Ancak 2021-2022 sezonunu şampiyon bitirecek olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.Türkiye'nin yeniden bu hakkı elde edebilmesi için 10. sıraya yükselmesi gerekiyor. 11. sırada yer alıp direkt katılım sağlamamız ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın liginde de bu hakkı elde etmesiyle ilgili.Neler olacak?-2021/22 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki ön eleme oynayacak.-Süper Lig'in ikincisi Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 3 ön eleme oynayacak.-Türkiye Kupası şampiyonu, Avrupa Ligi'ne katılabilmek için iki ön eleme oynamak zorunda kalacak.-Süper Lig'in üçüncüsü ve dördüncüsü Avrupa Konferans Ligi'ne katılabilmek için üç ön eleme oynayacak.Avrupa&#39;ya yolu uzattık. pic.twitter.com/IUH8779t61&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 10, 2020 Geçen hafta oluşan tablo bu şekildeydi;Avrupa kupalarında sezonu 11. sıranın altında tamamladığımız takdirde 2021/22 sezonunda ligi şampiyon tamamlayan takımımız Şampiyonlar Ligi&#39;ne direkt katılamayacak! 👀 pic.twitter.com/4W7R5P1hAY&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 4, 2020

Formsuz Sosa kulübeye

Sadık 1 yıl sonra 11’de

  • F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor maçında Jose Sosa’yı kulübeye çekti. Son 3 lig maçında 11’de sahaya çıkan Arjantinli oyuncunun yerine ilk 11’de Mert Hakan forma giydi. Sosa’nın, maç öncesi ısınmaya çıkmaması dikkat çekti. Serdar Aziz’in cezalı, Lemos’un sakat olması nedeniyle şans bulan Sadık Çiftpınar ise ilk 11’de sahaya çıktı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde geçen sezonun 15. haftasında, 15 Aralık 2019’da Sivasspor deplasmanına ilk 11’de çıkmıştı. Sadık ikinci yarıda ise yerini Sosa’ya bıraktı. F.Bahçe’de kart cezalısı Serdar Aziz’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Valencia, Kemal Ademi, Samatta, Perotti ve Lemos’un yanı sıra ameliyat olan kaleci Harun Tekin kadroda yer almadı. Koronavirüsü atlatan Sinan Gümüş ise kadroya alındı.
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