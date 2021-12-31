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Ferdi ve Berke'ye yeni sözleşme

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek iki genç oyuncuyla mukavele yenileme görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, ocak ayı içinde Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer’e imza attırmayı planlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi ve Berkeye yeni sözleşme
Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer ile mukavele yenileme görüşmeleri sürüyor. Yönetimin ilk hedefi hem Ferdi Kadıoğlu hem de kaleci Berke Özer ile sözleşme yenilemek.

Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Avrupa’dan da talipleri olan Ferdi, Türkiye Milli Takımı’nı seçerse yerli statüsünde oynayacak. Sarı-lacivertliler de yabancı oyuncu sayısının düşecek olması nedeniyle 22 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenilemek istiyor.

Yönetim Ferdi ve menajeriyle görüşmelerde son noktayı kısa sürede koymayı hedefliyor. Başarılı futbolcunun sözleşmesini yenilemek için yapılan görüşmelerde küçük pürüzler kaldığı, bunların da giderilmesiyle imzaların atılması hedefleniyor.

Kaleci Berke Özer de yedek kaldığı için takımdan ayrılmak istiyordu. Kaleci Altay Bayındır’ın sakatlığının ardından kaleyi devralan 21 yaşındaki file bekçisi sürekli oynamak istiyor. Ancak kaleyi devraldıktan sonra güveni yerine gelen kaleci Berke de Fenerbahçe’de kalmak ve kaleyi korumayı hedefliyor.

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