Ferdi ve Berke'ye yeni sözleşme

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer ile mukavele yenileme görüşmeleri sürüyor. Yönetimin ilk hedefi hem Ferdi Kadıoğlu hem de kaleci Berke Özer ile sözleşme yenilemek.

Bu sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Avrupa’dan da talipleri olan Ferdi, Türkiye Milli Takımı’nı seçerse yerli statüsünde oynayacak. Sarı-lacivertliler de yabancı oyuncu sayısının düşecek olması nedeniyle 22 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenilemek istiyor.

Yönetim Ferdi ve menajeriyle görüşmelerde son noktayı kısa sürede koymayı hedefliyor. Başarılı futbolcunun sözleşmesini yenilemek için yapılan görüşmelerde küçük pürüzler kaldığı, bunların da giderilmesiyle imzaların atılması hedefleniyor.

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Kaleci Berke Özer de yedek kaldığı için takımdan ayrılmak istiyordu. Kaleci Altay Bayındır’ın sakatlığının ardından kaleyi devralan 21 yaşındaki file bekçisi sürekli oynamak istiyor. Ancak kaleyi devraldıktan sonra güveni yerine gelen kaleci Berke de Fenerbahçe’de kalmak ve kaleyi korumayı hedefliyor.

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