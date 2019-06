FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?

FETÖ ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin örgüt mensuplarına yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle 15 Temmuz'dan sonra daha da artan ihraçlarla birlikte hemen tüm kurumlarda FETÖ ile mücadeleye yönelik adımlar atılırken, örgütün spor alanlarındaki yapılanmasında bunca zamana rağmen henüz ilerlenme sağlanamaması dikkatlerden kaçmıyor.

Futbolculara yönelik FETÖ soruşturmaları kısa sürede kapatılırken, geçtiğimiz günlerde Zafer Biryol'un tahliye edilmesiyle birlikte "Futbolda FETÖ" davasında tutuklu tek bir sanık dahi kalmadı.

30 yıldır futbolla iç içeler

1983-1984 yılından itibaren futbola 'yakın markaj' uygulayan örgütün bu dönemde çok sayıda futbolcuyu kendi saflarına kattığı, takımda ilk 11'de yer alacak isimlerden transfer listelerine, kulüp başkanlarının yönetime alacağı işadamlarından, Milli Takım'da dahi yardımcı antrenörün kim olacağına kadar çok geniş bir alanda etkisinin hissedildiği istihbarat raporlarına yansıdı.

FETÖ hakemlere sızmadı mı?

Futbolda bu kadar etkin bir konumda olan örgütün hakemlerle ilgili nasıl bir yöntem izlediği, TFF'nin hakem yapılanması içerisinde ne ölçüde varlık gösterdiği, 17-25 Aralık'tan sonra atılan adımlar ve 15 Temmuz'dan sonra yürütülen soruşturmalarla ilgili herhangi bir net bilgi olmaması soru işaretlerine de beraberinde getiriyor.

TFF o dönemde yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine 94 kişinin TFF ile ilişiğini kesmiştir. TFF ile ilişiği kesilen kişiler arasında klasman ve bölge hakem ve yardımcı hakemleri, İl Hakem Kurulu üyeleri ile ulusal ve bölgesel gözlemciler yer almaktadır" ifadesi kullanılsa da hem bu isimlerle ilgili gelinen son nokta hem de örgütün 'kripto' isimlerine yönelik ne tür çalışmalar yapıldığına dair tek bir açıklama dahi olmaması dikkatlerden kaçmıyor.

Hakemler MİT raporunda

O dönemde tüm kurumlara yönelik önemli çalışmalar yapan ve hem geçmiş dönemlerdeki istihbari notlarını hem de darbe girişimi sonrası ortaya çıkan diğer belgeleri birleştiren Milli İstihbarat Teşkilatı, TFF için de kolları sıvamış ve kuruma dair önemli bilgi notları hazırlamıştı.

MİT'ten TFF'ye gönderilen raporda Merkez Hakem Kurulu'un 9 üyesinin 5'inde örgüt bağlantısı tespit edildiği bilgisi paylaşılmış ve yaşanan bu gelişme üzerine istifa eden MHK üyelerinin istifaları federasyon tarafından yürürlüğe konulmuştu.

FETÖ desteği mesajlar olay olmuştu

Hatırlanacağı üzere hakemler arasında FETÖ'ye destek mesajları verilmesi bir dönem gündem olmuştu. Serhat Şenol Turhan, Ayberk Tuncer gibi FETÖ bağlantılı paylaşımlar yapan hakemleri savunan İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Aydın Kankaş’ın ihracını engellemek isteyenlerin, Hüseyin Göcek ile Cüneyt Çakır ve babası üst klasman hakem gözlemcisi Serdar Çakır olduğunu iddia edilmişti.

Bu olayı gündeme taşıyan eski hakem Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır ve Göcek'in bu isteklerini önce Fırat Aydınus, Mete Kalkavan, Barış Şimşek gibi üst düzey Süper Lig hakemleriyle paylaştığını öne sürdü. Toroğlu ayrıca, Çakır'a desteğin sadece Hüseyin Göcek ve babası Serdar Çakır'dan geldiğini savundu.

Bilindiği üzere Cüneyt Çakır’ın babası Serdar Çakır’ın, FETÖ soruşturması kapsamında iki yıl önce MİT raporuyla görevden alındığı iddia edilmiş, ancak Çakır 'sağlık sorunları' nedeniyle görevi bıraktığını duyurmuştu.

Serdar Çakır kalpten aldığı raporla veda etti

Serdar Çakır, hakkındaki iddiaların ardından bir basın açıklaması yaparak "Yaşadığım kalp damar rahatsızlığı sonucu üç damarıma stent takılması ve uzun süreli seyahatler için sağlığımın elverişli olmaması sebebi ile 14 Temmuz 2016 tarihinde, hastane raporlarım ile birlikte gözlemciliği bıraktığıma dair dilekçemi ilgili kurullara ilettim" bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Oğlu ligin en çok kazanan hakemi

FETÖ iltisakı nedeniyle hazırlanan MİT raporuyla görevden alındığı iddia edilen Serdar Çakır'ın oğlu Cüneyt Çakır geride bıraktığımız sezonun en çok kazanan hakemi oldu.

UEFA elit hake kategorisinde yer alan Cüneyt Çakır bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 7 maç yönetti. Çakır’ın bu kulvardan geliri yaklaşık olarak 340 bin TL civarında. Çakır, Türkiye’de 22 kez orta hakem ve 26 kez VAR hakemliği yaptı. Lig ve kupa maçlarından 220 bin TL kazanan Çakır, VAR’dan gelen 114 bin 400 TL ile yurt içi gelirini 334 bin 400 TL’ye çıkarttı.

Çakır’ın 10 aylık maaşı Şampiyonlar Ligi geliriyle birlikte 874 bin 400 TL oldu.

Hep aynı hakemler

Bilindiği üzere hakemler aldıkları göreve göre maç başı olarak ücretlerini alıyorlar. Geçtiğimiz sezon Türkiye'de VAR sisteminin gelmesiyle birlikte hakemlerin omuzlarında yük ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan hakem sayısı arttı. Ancak son yıllarda alttan yetişen yeni bir hakem olmadığı gibi, örneğin bir maçta orta hakem olarak görev yapan ismin ertesi gün VAR hakemi olması gibi garabetlerin yaşanması 'Hakemler sürekli neden aynı havuzdan kullanılıyor' sorusunu da beraberinde getirdi.

Hakemlerle ilgili yeni bir soruşturma yapılacak mı?

Soruşturma kapsamında gelen raporlara göre Süper Lig'e görev alan 5 orta hakem ile 6 yardımcı hakemin de FETÖ/PDY bağlantısının olduğu öğrenilmiş, TFF 'gereğini yapacağız' demişti.

Ancak aradan geçen süre içerisinde hakemlerle ilgili net adımlar atılmadığı gibi, TSK'dan Emniyete, tüm bakanlıklardan MİT'e kadar uzanan ve her kurumda yaşanan 'kripto FETÖ'cülerin tasfiye edilmesine yönelik de TFF'den herhangi bir girişimde bulunulmadı.

TFF Başkanlığı'na seçilen Nihat Özdemir'in önümüzdeki günlerde bu yönde bir adım atmayacağı merakla bekleniyor.

"Devlet bu örgütün spor ayağıyla yüzleşmedi"

Gazeteci Toygun Atilla, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan İfşa kitabında FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına değindiğini belirterek, “Aslında sadece futbol değil, basketbol ve diğer yan branşlarda da örgütün ağırlığı çok fazla. Neredeyse her biri ayrı bir kitap konusu” şeklinde konuştu.

İfadelerin tamamında herkesin üzerinde durduğu 3 isim olduğunu anlatan Atilla, şunları söyledi:

"Bu isimlerle ilgili milletin bilmesi gerekenler var. Eğer bu isimler itirafçıysa, ben saygı duyarım. Ama bu isimler örgüte büyük zarar verecek itiraflarda bulunmayıp, FETÖ tarafından kullanılan diğer isimleri Emniyet birimleriyle paylaşmadılarsa o zaman bu önemli bir sorun. Çünkü FETÖ ile mücadeleye bu tarz yaklaşımlar çok büyük zarar verdi, vermeye de devam ediyor."

FETÖ’nün ‘kanserli bir hücre gibi’ olduğuna dikkati çeken Atilla, “Futbol konusunun hafife alınacak bir durumu yok. Eğer kanserli hücreleri olduğu yerden alıp çıkarmazsanız bir süre sonra başka yerlere sıçrar ve yayılır. FETÖ ile mücadele edilecekse yayılmanın önüne geçilmeli. Bunun yolu da örgütü gördüğünüz yerde gereğini yapmanız” şeklinde konuştu.

Gazeteci Atilla: FETÖ kötü bir sürpriz peşinde Son dönemlerde haber bültenlerinden internet sitelerine, dost sohbetlerinden sosyal medyaya kadar nereye baksanız karşınıza 'İfşa' kitabı ile karşılaşıyorsunuz. FETÖ ile mücadele kapsamında oldukça 'cesur' ve 'gerçek' bir yaklaşım sergileyen kitabını konuşmak için buluştuğumuz gazeteci Toygun Atilla, sadece kitabını anlatmakla kalmadı, yaşanan süreçlerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu… • Kitabınız alanında en çok okunanlardan biri oldu ve geçtiğimiz günler itibariyle henüz okuyucuyla buluşmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen 4. baskıyı yaptı. İfşa'nın bu başarısını neye bağlıyorsunuz?Çünkü kitabın yaslandığı tek bir yer var; gerçekler. Herhangi bir siyasi angajmana yaslanmazsanız, bu duyguyu da okura verirseniz, okur bu gerçeğe sahip çıkıyor. Kitabın kısa zamanda bu denli başarıya ulaşmasının altında yatan gerçeklik bu. • Kitabın devamı gelecek mi?Bu çok düşündüğüm bir şey. Bu konuda yazılacak o kadar çok şey var ki. Son 15 yılı FETÖ meselesi ile geçen bir gazeteciyim. En son bu kitabı yazarken yaşadığım stresten diş etlerim çekilmeye başladı, alt dişlerim dökülüyor.FETÖ meselesi bir gazeteci olarak yalnızca benim derdim değil, bu toplumun derdi. Yazmaya devam edeceğim ancak bundan sonra bu konuları yazar mıyım henüz onu bilmiyorum. • Kitabın bir yerinde Zeki Güven'in örgüt içindeki kritik rolünden bahsediyorsunuz. Ancak Güven, bildiğiniz üzere MİT operasyonuyla yakalandı ve tutuklandıktan çok kısa bir süre sonra hapisteyken öldü. Bu kitabı yazarken yola çıktığınız örnekler ya da davalar sürecinde gözlemlediğiniz kadarıyla örgütün halen içeriye müdahale edebileceğine dair bir izleniminiz oluştu mu?FETÖ’nün gücü halen var. Kitaptaki Nurefşan örneğinde okuyucular bunu çok net bir şekilde gözlemleyebilir. İçeriye giren kişilerin örgütle bağlarının kopmamasına çok özen gösteriyorlar ve örgütün cezaevinde dahi devamlılığını sağlıyorlar.Ben hep üzerine basa basa kitapta da anlattım. Eğer biz örgütün cezaevindeki üyelerini dönüştüremezsek, yani rehabilite edip 'kurşun asker' pozisyonlarından döndüremezsek, bir kedinin kendi kuyruğundan dolandığı gibi sürekli dolanıp dururuz. Ve mücadele ettiğimizi zannederiz. Kuyruğumuzu yakalayamayacağımızı bilmemiz lazım.Nurefşan örneğinde var. Kadın gözaltı sürecinde örgütten kopmaya başlıyor, tam çözülme aşamasına geçiyor… O sırada cezaevine giriyor ve her şey eski duruma dönüyor. FETÖ’nün 'konuşturmama' konusu var. Tabi bunu Zeki Güven üzerinden söylemiyorum. Öldürüldü mü başka bir şey mi oldu bilemem. Her şey mümkün. Ancak biz gazeteci olarak, elimizde veri olmadan 'niyet okuma' ile gazetecilik yapmamalıyız. Ben bunu yıllar önce öğrendiğim için, Güven’in ölümüne dair elimde somut bir gerçek olmadan herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Eğer oturduğumuz yerden 'Evet FETÖ öldürdü' dersek ve bu da FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak anlamına gelir.FETÖ mensuplarını kazanmanın yolları aranmalı • Sizin bahsettiğiniz 'kazanma' sürecini nasıl anlamalıyız? Kuleli Askeri Lisesi'nde o dönemde bu yapıya ait olduğu belirlenen öğrencilerin ilişği kesilecekken 'ilerde kazanırız' düşüncesi hakim oluyor. Aradan geçen yıllarda bu isimlerin 'kazanılamadığını', darbeye bizzat iştirak ettiklerini görüyoruz. ‘Kazanma’ riskli bir yaklaşım olmaz mı?Ben 'FETÖ mensupları cezaevinden çıkarılsın' demiyorum, 'yeniden kamu görevlisi olsunlar' da demiyorum. Bilakis, polisiye operasyonlar ve yargı süreci çok daha büyük bir ciddiyetle, sistematik bir şekilde yürütülsün diyorum. Bunun yanında da ben, 'Bu adamların düşünce yapılarının değişmesi' noktasında bir şeyler söylüyorum.Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayacak bu adamlar. Kimisi 3, kimisi 5 sene sonra içeriden çıkacaklar ve aramıza karışacaklar. Bu adamların örgütün nasıl tehlikeli bir yapı olduğunu iyi anlayıp, toplumdaki diğer normal bireyler haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.FETÖ'cülerin çocuklarını FETÖ’den uzaklaştırıp toplumun bir bireyi haline getirmek zorundayız. Bunu devletin sosyologları mı yapar, psikologlar mı görevlendirilir hangi kurum bu işi üstlenir o kısmını ben bilemem. FETÖ ile polisiye mücadele sonuna kadar devam etmeli. Bunun yanına ayrıca psikolojik ve sosyolojik rehabilitasyon süreci de konulmalı.Adam katı bir şekilde giriyor cezaevine, çıktığında örgütle bağının kopması gerekirken, daha katı bir şekilde çıkıyor. Bahsettiğim konu bu.Devlet FETÖ konusunda acı bir sürprizle karşılaşmak üzere • Siz Balyoz, Ergenekon gibi kumpas davaları sırasında da FETÖ döneminde de çok önemli haberler yaptınız. O dönemler suçlu olduğu iddia edilen kişiler için çok yüksek ceza talepleri vardı. Şimdi FETÖ davalarında çoğunlukla 6-10 yıl aralığına sıkıştı verilen cezalar. Kitabınızda MİT'in internet sitesinde yer alan 'İstihbaratta gaye, doğru haber almak ve devleti sürprizle karşı karşıya bırakmamaktır' ifadesine vurgu yapıyorsunuz. Davalarda yaşananları ve verilen cezaları düşündüğünüzde 'yeni bir sürpriz' ile karşılaşma ihtimalimiz var mı?Devlet, çok acı bir sürprizle karşı karşıya kalmak üzere. Bunun en somut örneği; İzmir’deki askeri casusluk davasındaki verilen cezalardır. Orada, insanların evine delil yerleştiren FETÖ mensuplarına 'görevi kötüye kullanmak' suçundan ceza verildi. Bu adamların ya casusluk ya da komplo kurmaktan çok ciddi cezalar alması lazımken, görevi kötüye kullanmaktan hüküm giydiler. Maalesef bu istisna bir örnek değil. Davaların büyük çoğunluğunda durum bu.Erzurum'da darbeci bir asker var. Örgütün has elemanı. Ama örgüt üyeliğinden ceza almış Müebbetle yargılanması lazım. Safsaklama var. • Peki burada kim suçlu?Bir sürü suçlu var. En önce gazeteciler suçlu. Davaları özenle takip etmiyorlar. Davanın başına ve sonuna giriyor, aralarda neler oluyor bakmıyorlar. Sistem suçlu. FETÖ ile mücadeleye bir matematik gibi bakıyorlar. '400 adam aldık, 50 adam tutukladık' gibi… Öyle olmaz. Bunların hepsinin ayrı hikayesi var. Orada darbeci de var, casus da var, ajan da... Hepsinin kendine ayrı bir özelliği var. Siz bunu delillendirip, hak ettiği cezayı vermek zorundasınız.15 Temmuz’u yaşadı bu ülke. Orada şehit olan vatandaşlarımızın sorumluluğu hepimizin üzerinde. Şehit lafı öylesine bir laf değil. Şehit lafını özümsemez ve onların sorumluluğunu üzerinizde hissetmezseniz bu davaları çözemezsiniz. • Kitapta 'itirafçılarla' ilgili de önemli ayrıntılar var. 15 Temmuz’un hemen ardından itirafçılık furyası patladı. Sonrasında bunun bir örgüt taktiği olduğu üzerinde duruldu. Bu kitabı yazarken binlerce sayfa 'itiraf' okudunuz. Siz itirafçılığı nasıl değerlendiriyorsunuz?İlk başlarda itirafçıların verdiği ifadelerin büyük çoğunluğunda yurt dışına kaçmış örgüt mensuplarının isimlerinin verildiğini gördüm. Bunlar hakkında ifade veriyorlardı. Aslında size verdiği yeni bir şey yok. Bu bir taktikti ve kısa sürede deşifre oldu bu yaklaşım.Sonrasındaysa samimi itirafçılar çıktı. Fakat onları da örgüt bir süre sonra yeniden kuşattı ve onlar da itiraflarını geri aldılar. O zaman tekrar başa döndük. Adam 'ben bunu baskı altında verdim' diyor ve o geçerli oluyor. Eğer devletimiz bu mücadele sağlam deliller altında ilerlemezse ileride ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Zaten Avrupa'da bu konuda bize karşı geçmişten gelen bir önyargı var.FETÖ'den itirafçı oldular MİT'teki görevlerine devam ettiler • MİT içindeki FETÖ mensuplarının darbeden çok daha önce bir şekilde 'belirlendiği' ve kızak görevlere çekildiği biliniyor. Teşkilat neden bu isimleri doğrudan atmadı da kızak pozisyonlara göndermek gibi bir yol tercih etti?Ben resmi ortaya koydum. Tespit ettikleri herkesi kızak göreve almışlar. Sorunun cevabı bende yok. Keşke sorumlularla karşılaşsam da ben de sorsam neden böyle bir yöntem tercih ettiklerini. Kaldı ki FETÖ konusunda itirafçı olup, halen MİT’de görevli isimler olduğunu biliyorum. • Herkesin merak ettiği bir dönemde Fettah Tamince ile görüştünüz ve hakkındaki iddiaları bizzat ona sordunuz. Bu görüşmeye dair neler söylemek isterseniz?Tarafsız bir gazeteci olarak kapısını çaldım. O da aslında 'gazetecilik geçmişime onay vererek' beni kabul etti. Aklımdaki soruları sordum, verdiği cevapları kitabıma yazdım. Ama bana doğru gelmeyen ifadeleri vardı.2004 yılında Yener Süsoy ile röportajında FETÖ için 'idolüm' demişti ama demediğini iddia etti benle görüşmesinde. Yener Süsoy vefat ettiği için benim ona bunu sorma şansım yok. Ancak Tamince'nin aradan geçen 15 yılda 'idolüm' dediği iddiasına dair bir tekzip ya da yalanlaması da yok. Ben de bunu oraya koydum. Gazetecilik böyle bir şey. Sadece karşıdaki ismin söylediklerini yazmak değil.FETÖ'cü olduğunu bilinmesine rağmen Pasaport Şube'ye verildi: Örgüt mensuplarını elini kolunu sallayarak kaçtı! • Tamince, ya da kitapta ismi geçenler, kitap çıktıktan sonra sizi aradı mı? Ya da yayının ardından 'keşke bunu yazmasaydın' şeklinde bir uyarı aldınız mı?Hayır kimse aramadı. Keşke bunu yazmasaydın, şu kısmı neden yazdın diyen de olmadı. Bir tek eleştiri almadık olumsuz. Gerçek böyle bir şey çünkü. • Kitabınızda bahsettiğiniz isimlerden biri de Sami Uslu. FETÖ'cülüğü ayyuka çıkmış bir isim. Öyle ki Kastamonu'dan İzmir'e atanıyor. Örgüt mensubu olduğu anlaşılınca daha 32 gün geçmişken o görevden alınıp, Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı görevine veriliyor. Onun bu göreve gelmesiyle birlikte FETÖ mensupları elini kolunu sallayarak ülkeden kaçıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?Sami Uslu olayı aklımızda alay edilmesidir. Bu mücadelenin iyi niyetle düşünürsek 'amatörce', kötü tarafından bakarsak halen FETÖ'cüler tarafından yönetildiğinin bir göstergesidir. Bakın siz darbenin belki de en kritik ismi olan Adil Öksüz'ün yakalanması için bir ekip oluşturuyorsunuz. Başına FETÖ’cü getiriyorsunuz. Bu adamları bu görevlere getirenler hesap verdi mi? FETÖ ile mücadelede yanlışların hesabı verilmedi, halen de verilmiyor.Yeni bir darbe ihtimali var mı? • FETÖ'nün halen Türkiye’de 'bir şeyler' yapma ihtimali var mı?FETÖ halen bir şeyler yapıyor Türkiye'de. Sadece toplum FETÖ ile mücadele edildiğini düşündüğü için bu gerçeğin farkına varamıyor. Kitabı yazma gayelerimden biri bu. Diyorum ki 'Dikkat, tehlike var!'Bu AK Parti’nin değil milletin meselesi. Ancak bu şekilde bakarsak bundan kurtulabiliriz. 50 yıldan fazladır bu yapı var ve ucundan kimisi az, kimisi çok tutmuş bir şekilde bugünlere kadar gelinmiş. Herkes birbirini suçluyor. Herkesin parmağı var.FETÖ ile mücadele konsepti siyaset üstü bir bakış açısı ile değerlendirilmeli. Sonuçta bu ülkenin sorunu. Onun için bütün siyasi partiler bu FETÖ konusunu ciddiye almak ve mücadelenin doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesi için çaba sarfetmek zorundadır. Bu, ülkenin geleceği için gereklilik. Devlette de devamlılık esas olduğuna göre, FETÖ mücadelesi siyasilerin günlük politikalarının ötesinde bir Milli Güvenlik politikası olduğu özünsenmeli.Mücadelede bilim-akıl-hukuk üçgeni kurulamadıBizim, ‘Şimdi bunu nasıl çözeriz?’ diyerek bilim-akıl ve hukuk üçgeninde bu sorunun çözümünü aramamız lazım. Bilim de yok, hukuk da, maalesef akıl da. Bu üçü yokken mücadele olmaz. FETÖ hain ve kahpe bir örgüttür. Ancak FETÖ ile mücadele sadece ‘FETÖ hain’ diyerek yürütülemez. Mevcut durumda örgütle mücadelede sistem yok. Emniyette de, yargıda da birkaç ismin çabası ile ilerliyor.Almanlar, Nazilerle nasıl mücadele etmiş bu incelenmeli. Orada Nazi Partisi’ne üye olan ayrı, adam öldüren ayrı ceza aldı. Herkes, içinde bulunduğu duruma göre ceza aldı. Sistem var, yazılı kaideler var. Onun dışına kimse çıkamıyor ve Nazi ile bağı olan herkese o sisteme göre hesap soruluyor. FETÖ ile mücadele olsa yukarıda saydığımız isimlerle ilgili birçok sorunun da cevabını alırız. Örgütle mücadele düzgün bir şekilde yürütülememesi nedeniyle FETÖ bundan güç devşiriyor.Mücadele 15 Temmuz’un tüm algısını yerle bir edecek şekilde ilerliyorİş öyle bir noktaya ilerliyor ki; benim en büyük korkum iki, üç sene sonra '15 Temmuz darbesini devlet kendi kendine yaptı ve kendi halkını bombaladı' diye bir argüman gelişir ve buna bütün toplum inanır. Avrupa'da, ABD'de yaptıkları bu. Yöneticilerin bunu görmesi lazım. FETÖ dendiğinde artık insanlar inanmıyor.Siz topluma FETÖ’yü anlatamadığınız için Fuat Avni gibi, Kaç Saat Oldu gibi hesaplar türüyor ve toplumu kendi istedikleri yönde dinamize ediyor. Siz FETÖ’yü anlatamadığınız için de insanların diğer tarafa geçmesinin önünü alamıyorsunuz. Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Neden FETÖ’yü topluma anlatamıyoruz sorusuna dolu dolu bir yanıt vermemiz lazım. • FETÖ'nün en güçlü olduğu kurum günümüzde neresi sizce?Örgüt TSK içerisinde halen çok güçlü. En güçlü olduğu yerin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu söyleyebilirim.İşte Başbuğ ve MİT operasyonunun perde arkası