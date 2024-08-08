Filenin Sultanları 3'üncülük maçına çıkacak

Filenin Sultanları
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaştı.
Mücadeleyi 3-0 kazanan İtalya, adını finale yazdırdı. İtalya, finalde ABD ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, bronz madalya maçında 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile karşılaşacak.
Salon:
South Paris
Hakemler:
Wojciech Maroszek (Polonya), Sumie Myoi (Japonya)
Türkiye:
Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu)
İtalya:
Orro, Bosetti, Danesi, Sylla, Egonu, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Giovannini)
Setler
: 22-25, 19-25, 22-25
Süre:
82 dakika (25, 25, 32)
#Filenin Sultanları
#Paris Olimpiyat Oyunları
#İtalya
37 dakika önce