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Spor

Filenin Sultanları 3'üncülük maçına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-0 yenildi ve final şansını kaybetti.

Haber Merkezi
22:31 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:49 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Filenin Sultanları
Filenin Sultanları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Filenin Sultanları, İtalya ile karşılaştı.


Mücadeleyi 3-0 kazanan İtalya, adını finale yazdırdı. İtalya, finalde ABD ile karşılaşacak.


Filenin Sultanları, bronz madalya maçında 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile karşılaşacak.


Salon:
South Paris

Hakemler:
Wojciech Maroszek (Polonya), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye:
Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu)

İtalya:
Orro, Bosetti, Danesi, Sylla, Egonu, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Giovannini)

Setler
: 22-25, 19-25, 22-25

Süre:
82 dakika (25, 25, 32)


#Filenin Sultanları
#Paris Olimpiyat Oyunları
#İtalya
37 dakika önce
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