Filipe Luis kupaları kaldırmaya devam ediyor: 5'inci şampiyonluğunu aldı

Filipe Luis kupaları kaldırmaya devam ediyor: 5'inci şampiyonluğunu aldı

16:5530/11/2025, Pazar
Filipe Luis kupayla.
Filipe Luis kupayla.

Copa Libertadores finalinde Flamengo, Palmeiras’ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 4. kez müzesine götürdü. Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ise kariyerindeki 5. kupa sevincini yaşadı.

Kulüpler bazında Güney Amerika kıtasının en üst düzey turnuvası olan Copa Libertadores finalinde Flamengo, Palmeiras’ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 4. kez müzesine götürdü.


Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis ise kariyerindeki 5. kupa sevincini yaşadı. Luis, Flamengo U20 ile başladığı teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını burada U20 Kıtalararası Kupası şampiyonluğuyla elde etti.

Daha sonra Flamengo A Takımı’nın başına geçen Brezilyalı çalıştırıcı sırasıyla Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Campeonato Carioca Kupası ve son olarak da Copa Libertadores’i kazandı.

40 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 84 maçta, 54 galibiyet, 21 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.18 puan ortalaması yakaladı.




